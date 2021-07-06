تراند اليوم : مسلسل "الكيف" الحلقة 9 : مسلسل الكيف الحلقة التاسعة أونلاين

في أحداث مسلسل الكيف الأخيرة خطط صلاح في خطة ذكية حتى يثبت صحة رأيه فيما يخص المخدرات، حيث يعتقد أن المخدرات ما هي إلا وهم اعتاد عليه جمال فأصابه بإحساس أن المخدرات تساعد على تحسين الحالة المزاجية وهو خطأ بإمكان صلاح أن يثبته

قرر صلاح استخدام خبرته ككيميائي في أن يصنع مادة من الحنة وبعض الزيوت ذات الروائح الفواحة، لها نفس ملمس الحشيش ورائحته ولونه لكنها ليست مخدرات ولا تحتوي على أي مادة مخدرة

ذهب صلاح إلى جمال وأعطاه قطعة الحناء المخلوطة بالزيوت التي ابتكرها على أنها قطعة المخدرات التي نسيها جمال في منزل صلاح في الليلة الماضية.

الغريب في الأمر أن جمال وأصدقائه اعجبوا بالمخدرات التي ظنوها كذلك وتمكنت من اذهاب عقولهم تمامًا

اعترف صلاح في اليوم التالي لجمال بالحقيقة وأنه نصب له فخًا ليثبت صحة معتقداته وقد نجح في ذلك

طلب جمال من صلاح أن يصنع له كيلو من تلك الحناء فظن صلاح أن الأمر مزاحًا ووافق على أن يفعل ذلك طالما أنها لا تحتوي على أي مواد مخدرة.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل الكيف من هنا متمنين لكم يوماً جميلاً.