تراند اليوم : طبق رمضان " فاهيتا اللحم "

المقادير:

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة خل بلسميك

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x عدد فلفل أصفر حلو (شرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصل (شرائح)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (شرائح)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد قرن فلفل حامى (مقطع صغير)

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ x كيلو لحمة بتلو (ستيك مقطع شرائح)

½ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x كوب كزبرة خضراء

الخطوات:

يتبل اللحم بالخل البلسميك والملح والفلفل والكزبرة الخضراء والثوم وباقى التوابل ويغطى ويترك مدة لا تقل عن ساعة.

يتبل الخضر بالليمون والخل البلسميك والزيت والملح والفلفل.

تسخن الشواية أو طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار جيدا ونضيف الزيت ثم نضيف اللحم ونقلب على نار عالية حتى يتغير لونها وتنضج.

فى طاسة اخرى على النار عالية نضع معلقة اخرى من الزيت ونضيف الخضر كل على حدى البصل والفلفل الألوان ويترك حتى ياخذ لون الشواء ويطرى قليلا.

نغرف اللحم والخضر فوقة فى طبق ساخن من الفخار ويوزع فوقة معلقة من عصير الليمون وخل البلسميك وتقدم مع الكريمة الحامضة وصوص جواكامولي بالهنا والشفا

