تراند اليوم : مسلسل الاسطورة الحلقة 8 الثامنة .. مسلسل "الأسطورة" الحلقة الثامنة 8 أونلاين

بدأت أحداث مسلسل الاسطورة الاخيرة بحفل خطوبة ناصر وشهد في منزل والد العروس وسط فرحة من الجميع إلا مرسي الذي راح يخطط لينتقم من ناصر الذي حرمه من شهد، وعصام يحاول تحريض مرسي ضد ناصر واستغلال أزمته العاطفية بعد ارتباط شهد بناصر.

زكريا يقع في مأزق بعدما راحت وزوجته الشابة تلاحقه وذهبت إليه في الحارة وزكريا يقوم بالاعتداء عليها وتهديدها، لكنه مازال يخشى الفضيحة بين أهل الحارة.

يأتي يوم زفاف ناصرالدسوقي، ورفاعي يقيم له حفل زفاف أسطوري والجميع يحرص على مجاملة رفاعي الدسوقي حتى الضابط كمال مراد يحضر ويطلق النار مجاملة لناصر بزفاف شقيقه.

ينتهي حفل زفاف ناصر الدسوقي ويعود رفاعي لعمله في الورشة وسط الحارة ويفاجئ الجميع بتوقف سيارة مجهولة يطلق منها أشخاص النار على رفاعي الدسوقي ليسقط غارقا في دماءه وسط صراخ من أهله وذهول من الجميع.

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