تراند اليوم : دراسة : الرياضة في منتصف العمر تحسن الذاكرة

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة طبية أن ممارسة الرياضة كالمشى أو تسلق الجبال بشكل منتظم فى منتصف العمر مع تغيير نمط الحياة للأفضل يمكن أن يقي من فقدان الذاكرة فى سنوات لاحقة من العمر لفترة استمرت قرابة 20 عاما.

وهدفت الدراسة إلى تقديم رسالة بسيطة بأهمية مزاولة الرياضة والنشاط البدنى بانتظام، لا يهم مدى شدة هذه الرياضة بل مجرد النشاط البدنى يساعد فى حماية القلب والجسم ومساعدته فى منع السمنة ومرض السكر.

وكانت الأبحاث قد أجريت على نحو 387 إمرأة أسترالية منضمات لبرنامج الشيخوخة وصحة المرأة تراوحت أعمارهن ما بين 45 إلى 55 عاما، ليتم تتبعهن على مدار عقدين كاملين.

وعكف فريق البحث على ملاحظة عوامل وأنماط الحياة التى تعيشها المشاركات في الدراسة، بما فى ذلك معدلات ممارسة الرياضة ومدى اتباع نظام غذائي متوازن.

وتشير النتائج إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يحمي الناس من الخرف وعادة ما تتميز ضعف الذاكرة، حيث تستغرق التغيرات المرتبطة بخرف الشيخوخة فى المخ بمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما.