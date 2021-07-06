تراند اليوم : الشعير يخفض الكولسيترول في الدم

كندا - الخليج 365

كشف علماء كنديون إلى أن تناول كمية كبيرة من المنتجات والمواد التي يدخل في تركيبها الشعير يؤدي إلى تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم وفي مناطق أخرى من الجسم بشكل كبير.

ويعتقد الباحثون أن هذه المعطيات ستكون مهمة وقيمة جدا للأشخاص المعرضين لخطر تطور مشاكل أمراض القلب وأمراض السكري، وللأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال فلاديمير فوكسان من جامعة تورونتو الكندية إن الشعير يحتوي على ألياف تساهم في تخفيض مستويات المواد التي تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول كالدهون.

وتوصل فوكسان بعد تحليله لمعطيات جمعها علماء آخرون حول كيفية تأثير الحمية الغذائية على تراكم الكوليسترول في جسم الإنسان، إلى أن الشعير يعتبر واحدا من أهم العناصر المفيدة في نظامنا الغذائي لصحة القلب والأوعية الدموية نظرا لمساهمته في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وخلصت الدراسة إلى أن تناول 5 إلى 6 غرامات من ألياف الشعير لمدة شهر قادر على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 7 % كما أنه يخفض خطر تطور تصلب الشرايين ويقلل من خطر جلطات الدم وأمراض القلب الأخرى .

ولهذا السبب يوصي العلماء الكنديون بتناول المنتجات التي يدخل في تركيبها الشعير.