تراند اليوم : دراسة : معظم لدغات الثعابين تحدث بطريق الصدفة

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة جديدة إلى أن معظم لدغات الثعابين ليست نتيجة مواجهة إنسان لثعبان.

وبدلا من ذلك فإن معظم الضحايا لا يدركون وجود الثعابين قبل أن تلدغهم وذلك وفقا لتحليل تقارير متعلقة بلدغات الثعابين في وسائل الإعلام فيما بين عامي 2011 و2013 .

وقام الباحثون بالتحري عن الفكرة العامة التي تقول إن معظم لدغات الثعابين “غير مبررة” تحدث نتيجة محاولة تحريك أو قتل ثعبان بدلا من تركه وشأنه.

أما اللدغات المبررة تعني التعرض للدغ بطريق الصدفة نتيجة أن يدوس الضحية على ثعبان غير مرئي أو أن يضع يده قرب ثعبان خلال القيام بأنشطة مثل التنزه أو تنظيف بستان. وتحدث 30 في المئة من اللدغات نتيجة تعمد العبث مع ثعبان.

وتقول دورية البرية وطب البيئة إن اللدغات المبررة غالبا ما تحدث في النصف الأسفل من الجسم في حين تحدث اللدغات غير المبررة في اليدين أو الأصابع.

وقال كبير معدي الدراسة دينيس كيه.واسكو من كلية هلير في جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية إن “التصور الشائع هو أن معظم اللدغات غير مبررة (وقد رأيت عددا كبيرا من الناس يفعلون أشياء غبية مع الثعابين تعزز هذه الفكرة).”

وقال واسكو لرويترز هيلث عبر البريد الالكتروني “وعلى الجانب الآخر عليكم أن تفكروا في المصدر: وسائل الإعلام الشعبية مقابل تقارير اكلينيكية.

“السجلات الطبية لا تبلغكم على وجه الدقة في كثير من الأحيان كيف حدثت اللدغة في المقام الأول على الإطلاق ولذلك فلا توجد بشكل فعلي بيانات تذكر.”

واستخدم الباحثون عمليات بحث يومية في جوجل لتقييم تقارير وسائل الإعلام عن لدغات الثعابين في الولايات المتحدة فيما بين عامي 2011 و2013 والتي تضمنت 332 لدغة. وفي معظم الحالات كانت الثعابين مطلقة في البرية وليست في أقفاص.