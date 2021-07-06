تراند اليوم : 8 طرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة خلال رمضان

وكالات - الخليج 365

غالبا في شهر رمضان يعاني البعض من رائحة الفم الكريهة مع الصيام، الأمر الذي يسبب لهم الإحراج والضيق.

تقول دكتورة هدى مدحت، اخصائية التغذية العلاجية إن هناك العديد من الأسباب وراء رائحة الفم الكريهة، والتي تزداد مع الصيام، كعدم تناول ما يكفي من المياه والخضروت والفواكه، إلى جانب تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في ذلك خلال وجبة السحور.

وتقدم أخصائية التغذية بعض الحلول للحفاظ على الفم بلا روائح كريهة.

الفواكه والخضراوات

تساعد الفواكه والخضراوات الطازجة في وجبة السحور على تطهير فمك وأسنانك بشكل طبيعي، لأنها تزيل طبقة البلاك من الأسنان، وتحميك من أي روائح غبر محببة في فمك.

المضمضة بصودا الخبز

بعد الانتهاء من وجبة السحور يمكنك المضمضة بماء مضاف إليها صودا الخبز أو عصير الليمون، فهذا يقتل البكتيريا التي تتراكم في الفم والتي تسبب الرائحة الكريهة.

الغرغرة بالقرنفل

يمكنك أن تغلي بضع فصوص من القرنفل في كوب من الماء، وبعد أن يبرد يمكنك الغرغرة به بعد السحور، كما يمكنك المضمضة بهذا المحلول خلال اليوم.

تجنب البصل والثوم

رائحة الثوم والبصل تبقى في الفم طوال اليوم، حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمضمضة.

فتجنب تناوله في السحور، لتجنب رائحة الفم الكريهة في نهار رمضان.

تجنب الجبن في السحور

تناول الجبن في السحور يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة خلال النهار، فإذا كنت تريد تناول الجبن، تناول شريحة ليمون صغيرة بعد تناوله، أو يمكنك المضمضة بماء مضاف إليه عصير ليمونة، فهذا سيقتل البكتيريا التي تظهر في الفم بعد تناول الجبن.

شرب الكثير من الماء في الإفطار والسحور

الجفاف، وقلة السوائل في الجسم قد تسبب رائحة الفم الكريهة، لذلك لابد من شرب الكثير من الماء بعد الإفطار وأثناء السحور.

غسول الفم أو السواك

يمكنك استخدام غسول الفم أو السواك خلال النهار لتنعش أنفاسك.

فرشاة بدون معجون

يمكنك استخدام فرشاة الأسنان بدون معجون خلال النهار، فهذا سيزيل أي بكتريا تتسبب في الأنفاس غير المحببة خلال النهار.