تراند اليوم : مسلسل ابو البنات الحلقة 8 .. مسلسل "أبو البنات" الحلقة الثامنة أونلاين

في مجمل الاحداث الجديدة لمسلسل ابو البنات انتقل فارس حظو مع بناته للعيش في القاهرة، حيث استأجر فيلا بأحد الأحياء الراقية، وأقام فيها مع بناته، لتسافر طليقته مريم للخارج لاستلام عملها الجديد وعلاج والدتها.

وخلال الحلقة 7 من المسلسل تحدث مفاجأة، حيث يفاجئ فارس بالشاب الذي أطلق الرصاص يقوم بتصوير بناته وهن في حمام السباحة، ثم يعلم أنهم جيران.

و يدور العمل حول رجل يملك معرض سيارات وهو الفنان (مصطفى شعبان) ويدخل في صراع دائم مع أحد كبار رجال الأعمال الذي يجسد دوره الفنان (صلاح عبدالله)، لخلاف بينهما يرجع إلى تجارة قديمة للمخدرات جمعتهما سويا قبل أن ينفصلا.

يشتد الصراع ليصطحب (مصطفي شعبان) بناته وينتقل للعيش في القاهرة ولكن (صلاح عبدالله) يذهب خلفه ويقوم بخطف بناته الثلاثة، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر (صافيناز) كراقصة في أحد الكباريهات التي يسهر فيها (مصطفي شعبان) ويتعرف عليها ويتزوج منها في حين يكون (إدوارد) صديق شعبان المقرب.

ابو البنات من هنا