الاكثر متابعة اليوم - رجل جديد في حياة هيفا وهبي – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جمعتها مع رجل جديد في حياتها، وليس حبيبًا بل صديقًا وربما مدير أعمالها الجديد بعد خلافاتها الكبيرة وسجنها لمحمد وزيري بعدما اتهمته بسرقتها وبسرقة أموالها.

وكتبت على الصورة: (أستاذ خالد الرجل الذي بت من مسؤوليته، أنت المسؤول عن رعايتي بعد الآن، لك مني كل احترامي)

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منذ بداية الأزمة في لبنان لم تتواجد في لبنان كثيرًا خصوصًا بعد دمار بيتها بسبب تفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من آب – أغسطس، وتتنقل بين دولة وأخرى.

هيفا لم تعش مثل أي فتاة عادية، أي أنها لم تتعرف إلى والدها محمد وهبي إلا حين أصبحت في سن المراهقة وفي أول لقاء بينهما لم تقل له “بابا” بل “عمو” لأنها لم تعتد على هذه الكلمة منذ طفولتها.

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في طفولتها كانت تعيش قي دار الأيتام، وحين كبرت وتزوجت حرمها زوجها الأول من ابنتها زينب_فياض حتى أصبحت تنكرها حتى لا تعيش العذابات الكبيرة التي مرّت بها حين سُلبت ابنتها الوحيدة منها.

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حظّها مع الرجال لم يكن جيدًا بدءً من والدها، لذا تزوجت مرتين وانفصلت بعدها وأحبت مرات عدة إلا أن علاقتها بهم لم تستمر كثيرًا.