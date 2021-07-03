تراند اليوم : عالج نفسك نفسياً بنفسك

التحدث الداخلي مع النفس بصورة ايجابية هو أحد الطرق للمعالجة النفسية الناجحة ويساعد في التخلص من السلبية التي تحيط بك عادة.

ويجعلك تركز على النقاط الايجابية حولك بشكل أكثر وضوحاً وبتغير طريقة تفكيرك من الأمور السلبية إلى الإيجابية ستتغير كل الأمور المحيطة من حولك للأفضل.

إن الافكار السلبية عادة ما تؤدي إلى الأرق والقلق والإحباط وهي حالات سيئة جداً لصحة الإنسان الجسدية والنفسية على حد سواء، والتحدث الايجابي هو الذي يؤكد لعقلك الباطن أنك تملك القوة للقيام بما يجب القيام به لتحسين حياتك وهو الذي يزيد من طاقتك للقيام بتلك الأعمال ويحمسك على التغير الأفضل دوماً.

فانت عندما تركز على الأمور الايجابية حولك فانك تدفع جسدك وعقلك للاندفاع والتركيز وهذه الحالات هي التي تنمي قدارتك ومهاراتك وتنعكس بصورة مباشرة على انتاجيتك واعمالك وتسهل تغلبك على الغضب والارق والاجهاد اليومي الذي قد تواجهه.

إذا كنت مستعد لتغير حياتك للأفضل فاتبع هذه الخطوات الثمان يومياً وستلاحظ الفرق مباشرة:

الإيجابية الأولى (انت سعيد):

إن السعادة هي اختيار شخصي لذا عليك كل يوم أن تستيقظ وتذكر نفسك بذلك بقولك "أنا سعيد الآن أنا سعيد اليوم وقد قررت أن ابقى كذلك طول اليوم".

الإيجابية الثانية (انت قوي):

عليك أن تذكر نفسك دوماً بقدرتك على تخطي الصعاب بقولك لنفسك "أنا قوي اليوم وساركز على الحلول وساحرص على الاستمتاع بنجاحي اليوم".

الإيجابية الثالثة (انت تتقبل نعم الحياة):

لكي تستمع بما ستنعم عليك الحياة اليوم عليك أن تكون جاهزاً لذلك وأن تؤكد لنفسك انك ستتقبل ما ستغدقه عليك الحياة وأن تقول "سأحمد الله تعالى على نعمه مهما كانت اليوم وغداً وكل يوم ساقبل بكل صدر رحب ورضا ".

الإيجابية الرابعة (لديك ذهن صاف):

عليك أن تنعم بصفاء الذهن وسلامة الفكر وعليك أن تذكر نفسك دوماً بانك مستعد للمرح والسعادة وأن تقول لنفسك دوماً "ساتخلى عن كل ما ينغص سلامي الداخلي من اليوم".

الإيجابية الخامسة (انت محب):

لكي تستعد لاستقبال الحب عليك ان تذكر نفسك انك شخص مرغوب ومحبوب وانك تحب ان تُحب وان تُحَب في كل فرصة تحصل عليها .

وانك ستعيش حياتك بمزيد من التواصل والتعاطف مع الأشخاص من حولك وبكل رقة تستطيع أن تقدمها لهم .

الإيجابية السادسة (انت مسترخ):

عليك أن تذكر نفسك دوماً انك مسترخٍ وهادىء وانك تشعر بذلك بكل راحة واطمئنان دون أن ينغص عليك ذلك اي شيء آخر.

الإيجابية السابعة (انت واثق من نفسك دوماً):

لكي تزيد من ثقتك بنفسك عليك أن تعرف مواهبك وقدراتك وتقدرها وأن تكون سعيداً لما انت عليه اليوم لأنك اخترت ذلك وانت تعلم جيد أين اخطأت وكيف ستُصلح ذلك من الفور وأن تقول لنفسك دوماً "أنا أحب ما أنا عليه الآن وأنا اتقبل ما أنا عليه اليوم".

الإيجابية الثامنة (انت شخص إيجابي):

عليك دائماً أن تؤكد لنفسك أنك تتحكم بحياتك وأفكارك وتصرفاتك وأن تقول لنفسك "أنا شخص إيجابي وأنا في حالة ممتازة".

إن التفكير الذاتي الإيجابي يكون أقوى ما يمكن عندما تقوم به في الصباح فور استيقاظك أو في المساء قبل خلودك إلى النوم حاول أن تتحدث لنفسك بصوت مرتفع وأن تكتب تلك الكلمات على دفترك الخاص، أو ابتدع طرقك الخاصة لذلك جرب الآن وستلحظ الفرق فوراً.