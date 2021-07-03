تراند اليوم : ارطغرل 121 : قيامة ارطغرل الحلقة 121 مترجم والاخيرة موقع النور ارطغرل 121 قيامة ارطغرل الحلقة الاخيرة : أرطغرل يوسع حدود سوغوت ويقتل ألميلا

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 121 مترجم والاخيرة موقع النور ، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 121 مترجم والاخيرة FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 30 ثلاثون Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 121 مترجم،وفي أحداث الحلقة 121 ينجح رجال ارطغرل بانقاذ عثمان وأخوته وقتل ألميلا.

ويودع ارطغرل ورجاله قبور أحبابهم الشهداء ، ويتجهون لحدود سوغوت تمهيداً لغرس نواة الدولة العثمانية التي سيؤسسها إبنه بقوة.

وينجح مارغان بقتل جون الب مما يسبب حزناً شديداً لدى ارطغرل.

وينطلق نويان نحو الاناضول برفقة جيش يفوق 300 ألف مقاتل رغبتاً منه بالانتقام من ارطغرل خصوصاً بعدما نجح الأخير في خداعهم ودفعهم نحو توقيع اتفاقية الصلح، مقابل الضرائب.

وفي الاحداث القادمة ينسحب المغول من الحملة الأوروبية بسبب موت الخان الأعظم أوغداي ويتوجهوا نحو الأناضول ويستولون على مدينة أرضروم فيقرر السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني طلب العون من أحد الأمراء الجورجيين على أن أغلب الجورجيين يكونوا مع المغول، ويتلقى الدعم من قوات إضافية من إمبراطورية طرابزون، إلا أن المغول ينتصرون بسبب كبر جيشهم.

قصة مسلسل قيامة أرطغرل باختصار

تدور احداث مسلسل قيامة ارطغرل حول القائد التركي الاوغوزي ارطغرل بن سليمان شاه وهو والد عثمان الاول مؤسس الامبراطورية التركية العظيمة، وهذه الاحداث وقعت في القرن الثالث عشر، ويسرد المسلسل الاحداث التي وقعت مع قبيلة قايي، وهي القبيلة التي كان قائدها ارطغرل، وبالرغم من ذلك فان اغلبية احداث المسلسل هي من مخيلة الكاتب وليس حقيقية، وقد قام الممثل التركي المشهور إنجين دوزياتان باداء دور ارطغرل في المسلسل.

وينهي الموسم الرابع قصته في اظهار قبيلة تركمان التي كانت تبحث عن مكان لتستقر فيه، حيث انها عانت كثيرا من في الحياة بسبب تنقلاتهم الكثيرة والتي كانت في اغلب الاحيان متعبة وتوقعهم في الكثير من المتاعب مثل نقص الغذاء والشراب، وقد وجد قبيلة تركما ضالتهم في اراضي خصبة وجيدة ولا يوجد بها احد، ولكن هذه الارض كانت قريبة من الامبراطورية الرومانية والمغولية اللتان كانتا في ذلك الوقت يتصارعان على الحدود فيما بينهما، ويحاول كل طرف ان يفرض سيطرته على الاراضي قدر الامكان، وكانت قبيلة قايي وهي من التركمان من المسلمين، ويوجد بين المغول والروم في ذلك الوقت عداء كبير مع المسلمين ولذلك بدات تواجه قبيلة قايي المسلمة الكثير من المخاطر من هجمات الروم والمغول، الى ان ظهر ارطغرل القائد العظيم الذي استطاع ان يقوم قبية قايي الى ارتفاع قوتها بشكل كبير حتى تستطيع ان تحمي نفسها من المغول والرومان والاعداء الاخرين.