تراند اليوم : موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ الاردن

لم تحدد وزارة التربية والتعليم في الاردن موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ ، لكن توقت مصادر مقربة من الوزارة أن يتم الاعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.
الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2020
أيضاً طريقة الاستعلام عن نتيجة التوجيهي من اكثر الاشياء التي تدور في اذهان الاباء بشكل خاص ولكن وزارة التعليم الاردنية قد خصصت موقع خاص للاعلان عن النتيجة ويمكن الحصول علي نتائج الطلاب عن طريق اتباع الخطوات المتمثلة في النحو الأتي:
- سيتم نشر النتيجة علي موقع نتائج التوجيهي والذي يتم الدخول علية”.
- يقوم الطالب او ولي امرة بكتابة رقم الجلوس في الخانة الاولي.
- التأكد من كتابة رقم جلوس الطالب وهو يتكون من ستة ارقام.
- النقر علي زر عرض النتائج وهو يوجد في اسفل الموقع.
- الانتظار حتي يتم توجيهك الي صفحة اخري.
- توجد في هذة الصفحة نتيجة الطالب في جميع المواد.