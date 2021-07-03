تراند اليوم : حظك اليوم توقعات الابراج برج الاسد ،، حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

حظك اليوم توقعات الابراج برج الاسد ، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليده بحب المواجهة وعدم التدخل في شؤون الآخرين وأيضا مفعمين دائما بالطاقة مشاهير برج الأسد الفنان احمد عز.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

حاول أن تندمج مع زملائك وتستفيد من أرائهم فى أعمالك القادمة، مع الإعتماد على نفسك فى خطواتك القادمة، لكن تجنب الكسل.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

تخلص من الأنانية عند التعامل مع الحبيب، وأحرص على تحسين علاقتك به خلال الفترة القادمة، حتى لا تخسره، كما يجب أن تظهر اهتمامك دائماً.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

يجب أن تمارس تمرين الجرى بشكل يومى، حتى تخسر دهون جسمك الزائدة، مع تنظيم وجبات طعامك حتى لا تصاب بالسمنة المفرطة.