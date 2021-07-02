تراند اليوم : قصيدة بعنوان/ القدس غصّتنا ... للشاعرة التونسية امال بنت رجب المناعي

تونس/ الخليج 365
قصيدة
القدس غصّتنا
للشاعرة التونسية امال بنت رجب المناعي رئيس رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية
وقرّر الليل أن يخاصمني وقد أبكاني
وأن يثور على أزمنة الظلم والقهر ,
و قد سرَى الوجع في أعماقي ثورة
كل ما فيها ازدراء من التحسُّر الاتساني
والظلُّم والألم ,والانكسار و هذا النسيان
و فلسطين وجيعة الزمان و الانسان....
وتناهيد القلب على مدى هذه الأيام ,
ولعل المنام قد ملّ رتابة ليلي و ملَّني
و وجيعتي وكل ما يتدفق فيَّ من أنات...
في القدس وبيوتها , وصرخة الأقصى
وتسرُّب النزيف الى محوِ كل ما تبقى
من القيم والقِدم , والشهامة والعزَّة
لن أقول انهضوا يا كل شعوب العالم ,
فقد مل الصوت بُحةَّ شعاره والسلام
والفم مثله ملََّّ لغات الشعر و الهيام
أولعله لم يبق منه غيرصدأَ في الأيام
أحرف ظلت تنشد القدس لنا و لنا ...
عروسنا زينة المشرق و الدنيا كلها ...
تسلب حريتها وسلمها وأمان شعائرها
وعدوانا يَمنع عنها قوانين إنسانيتها
وبقاءها و حقَّها , و ليكرس الانحيازَ
وقد رفض الليل والغيم أن يكونا كلاهما...
شهادة على موت القدس بيننا و بين
أذرع المُغتصب المتغطرس على اديمها
رفض أن ينام على جفون الشارع والاشجار و الاحرار و حزن الحمام
و الليل يفرُّ من الأنام وقد سئم همِّي
, فغدوت أرتمي في أحضان الشعر
و الالحان وأغنّي وأغني, أغنية
تحرك سواكن الوجد والمجد , والودِّ
فلَّعلَّها منطوقة العصر بأن السلام
يا شعوب العربان اتحدوا و اتحدوا
فقد ولَّى زمن التشتُّت و هيا ,لملموا
جروحات "عروس عروبتكم "القدس
فقد بات الجلاد , المُغتصب السجان
والجنَّان ووحده من يعلن قانون الانسان
فثوروا أيها النِيام وانتفضوا صوتا
ورددوا السلام السلام للقدس عاصمة العربان
فلسطينيةفلسطينية على طول الزمان ,
آمال بنت رجب المناعي
الكاف سيكافينيريا تونس