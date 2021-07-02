تراند اليوم : حفلات رأس السنة 2021 في دبي

حفلات رأس السنة 2021 في دبي جدول حفلات الفنانين رأس السنة 2021، يعيش اليوم العالم ظروف إستثنائية بعد إنتشار جائحة كورونا التي حصدت آلاف الأرواح، وعدد مصابين الفيروس في تزايد مستمر، ولكن كبداية لعام جديد عام 2021 لا ضرر من أن يحتفل الناس بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وعيد الميلاد المجيد، حيث تعم الفرحة والسلام العالم مع بداية عام جديد وتفاؤل بعالم أفضل خالي من الأزمات الإقتصادية والسياسية والدولية وكذلك الأزمات الصحية، ومع نهاية عام 2020 تبدأ التحضيرات لحفلات الفنانين حو العالم ليلة رأس السنة، وجدول حفلات الفنانين لرأس السنة 2021 سيكون بالشكل التالي، حيث كل فنان له يوم معين ومكان معين يقيم فيه الحفل الخاص به أو يكون مدعو من قبل المكان.

حفلات دبي ليلة رأس السنة 2021

بداية نستعرض حفل الفنان ناصيف زيتون الذي سيكون بتاريخ 31\12 في قاعة Trade Center في دبي، وأما في فيستيفال أرينا إنتركونتيننتال بنفس اليوم يكون حفل الفنان وائل كفوري والفنان محمد خيري.

وفي المسرح الروماني الذي تم تشييده في منطقة خورفكان مسقط رأس الفنان حسين الجسمي، يحيي كل من الفنان حسين الجسمي، وأنغام ليلة رأس السنة 2021 بإقامة حفل فني كبير في هذا المكان، ومن الجدير بالذكر أن حفل ناصيف زيتون يبدأ العاشرة مساءً وقد جاءت أسعار بيع تذاكر الحفل على النحو التالي:

فئة كبار الشخصيات: 16.493 درهم.

الفئة الذهبية الترتيب الرابع: 1.649 درهم.

فئة البلاتينيوم الترتيب الرابع: 3.298 درهم.

فئة البلاتينيوم الترتيب الثامن: 6.597 درهم.

فئة الدايموند الترتيب الرابع: 6.185 درهم.

وأما حفل وائل كفوري ومحمد خيري فإن أسعار تذاكر الحفلات في دبي في ليلة رأس السنة تكون متشابهة، وستقام الحفلات بالتزامن مع بعضها البعض ليلة رأس السنة وسيكون التنافس حاد بين الفنانيين في من سيكون عدد الحضور عنده أكثر من غيره، سوف تبدأ الأمسية لحفل رأس السنة في عرض إفتتاحي والذي سوف يقام على خشبة المسرح من أداء الدي جاي المشهور غابي غزل، وسوف تباع التذاكر التي تبدأ من سعر أربعمئة درهم إماراتي، ويشمل الإحتفال وجبة عشاء فاخرة مع مشروبات متنوعة.

حفلات لبنان ليلة رأس السنة 2021

وأما في لبنان فجدول حفلات الفنانيين ليلة رأس السنة يحمل العديد من المفاجآت حيث يقيم الفنان عاصي الحلاني حفل غنائي كبير بصحبة كل من ملحم زين ونار الأتات في فندق الهيلتون بلبنان، ويغني بالحفل الفنانين مجموعة من الأغاني المحببة للجمهور ويحتفل الفنانين الثلاثة بلبنان مع جمهورهم الحبيب بليلة رأس السنة الميلادية لعام 2021، وفي 31\12 الساعة العاشرة مساءً يقيم زياد برجي حفل غنائي في الأطلال بلازا لتقديم أمسية غنائية لطيفة مع جمهورهم في لبنان، وكما يقيم الوليد الحلاني أمسية غنائية في Burj on BAY لبنان، وحفل الفنانين آدم وناجي الأسطا ليلة رأس السنة 2021 سوف يقام في فندق لو رويال لبنان.

حفلات مصر ليلة رأس السنة 2021

في كل عام تتصدر مصر الدول العربية في عدد حفلات ليلة رأس السنة الغنائية التي تقيمها، والعدد الكبير لجمهورهم من المصريين وغير المصريين الذين توافدون ليلة 31\12 ومع بداية السنة الميلادية الجديدة للإحتفال بليلة رأس السنة مع فنانيهم المفضلين، فيغني الفنانين أفضل الأغاني التي يطلبها الجمهور بإقامة أجمل الأمسيات الغنائية التي تجعل ليلة رأس السنة مميزة بلا شك، ومن حفلات رأس السنة التي تم الإعلان عنها في مصر:

حفل الفنان صابر الرباعي في التجمع الخامس في القاهرة يوم 25 ديسمبر من الشهر الحالي يبدأ الحفل الساعة العاشرة مساءً، بلغ سعر التذكرة من الفئة الأولى ألف وثمانمئة جنيه، والفئة الثانية بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ ألف ومئتي جنيه، والفئة الرابعة بمبلغ تسعمائة جنيه، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ ستمائة جنيه شاملة حضور الحفل والفعاليات التي سوف يتخللها حفل مسرح المنارة.

حفل الفنان وائل جسار بفندق نايل رينز كارلتون، وبمشاركة الراقصة صافيناز والمطرب الشعبي محمود الليثي.

حفل الفنانة أصالة نصري في الأهرامات بالجيزة يوم 31 ديسمبر الساعة العاشرة مساءً.

تقيم بوسي حفل غنائي في فندق فور سيزون نايل بلازا القاهرة ليلة رأس السنة.

حفل الفنان حكيم في فندق كونراد في ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

من الجدير بالذكر أن جدول حفلات الفنانين ليلة رأس السنة 2021، من الأمور المتغيرة فإن بعض الفنانين قد يعتذر عن حفله بعد وقت قصير من الإعلان، ولكن ما تم ذكره هو من الحفلا التي أعلنت وسائل الإعلام عن تجهيزاتها ومواعيدها وقد بدأ بيع التذاكر في كافة الأماكن الخاصة بها لحفلات الفنانين المعروفين والذين تكوم دائماً حفلاتهم تشمل الآلاف من جمهورهم المحبين الذين قدموا للإحتفال بليلة رأس السنة وجعلها ليلة لا تنسى مع فنانهم المفضل.