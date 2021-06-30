الاكثر متابعة اليوم - سما المصري تنتصر على مرتضى منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الراقصة سما_المصري، ويتهمها فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 14 يوليو، مع إخلاء سبيل المتهمة ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قررت في جلسة سابقة تأجيل محاكمة سما المصري، بتهمة سب وقذف مرتضى منصور ونجليه لجلسة 30 يونيو المقبل.

وقال أشرف ناجي محامي سما المصري، إن مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل في 8 قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية ضد موكلته بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

سما محبوسة على ذمة قضايا أخرى، حيث رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري لوقف حكم حبسها عامين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

اوضحت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصري”.

اقرأ: توقعات ميشال حايك كم يقبض وكيف يغش الناس – فيديو

اقرأ: سما المصري ظهرت عورتها وأدخلت للسجن

سما وقبل دخولها السجن كانت تعرض جسدها على كل خلق الله، وكانت تعتمد على الإثارة والإغراء وقلة الأدب، وبأفعالها شوّهت سمعة الفتاة المصرية الجدعة وصاحبة الشهادات العليا.

هذا الحكم ليس مجحفًا بحقها، بل جاء في وقته حتى يضع حدًا لسما وأمثالها من الظهور على السوشيال ميديا بقرف.

اقرأ: تخفيض عقوبة سما المصري وتنهار