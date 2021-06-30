تراند اليوم : أفضل المواد الغذائية لوقاية الرئتين من الضباب الدخاني

المشرق / وكالات

يعتبر سرطان الرئة من الأمراض الخطرة التي تصيب الإنسان، وان تطوره يرتبط بالتأثير السلبي للوسط المحيط.

بينت نتائج دراسة علمية أجراها علماء من كلية لندن الطبية وجامعة نوتنغهام في بريطانيا، ان تناول أنواع معينة من المواد الغذائية يخفض احتمال تطور سرطان الرئة ويحمي الرئة من التأثير السلبي للوسط المحيط، ويحسن الصحة بصورة عامة.

واستنتج العلماء من نتائج الدراسة، انه يكفي لعمل الرئتين بصورة طبيعية وحمايتها من المؤثرات الخارجية، تناول مواد غذائية معينة مثل الأفوكادو والسبانخ وزيت الزيتون.

اتضح للباحثين ان رئة الإنسان حساسة جدا من الدقائق الصغيرة جدا للضباب الدخاني المنبعث من مختلف المصادر – محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع والسيارات وغيرها.

تأكد الباحثون من ان المواد الغذائية الغنية بفيتامين "E" تساعد الرئتين في مقاومتها لتلوث الهواء الجوي، والمواد المذكورة اعلاه غنية بهذا الفيتامين.

اشترك في هذه الدراسة أكثر من 5000 شخص خضعوا لاختبار خاص بشأن حجم ووظيفة الرئتين، حيث بينت نتائج الاختبار ان الذين كان مستوى فيتامين "E" في جسمهم منخفضا، كان عمل رئتيهم سيئا.

وحسب قول الخبراء، ان وجود هذا الفيتامين في الدم يساعد في تخفيض التأثير السلبي للضباب الدخاني، "لقد حصلنا على براهين جديدة، بأن دقائق الهواء يمكنها اصابة الرئتين بالضرر، في الوقت الذي يعمل فيتامين "E" على تخفيض درجة الضررهذه".

استنادا الى هذه النتائج ينصح الخبراء النساء بتناول 3 ملغ والرجال 4 ملغ من فيتامين "E"يوميا.

وتجدر الاشارة الى ان 100 غم من افوكادو تحتوي على 10 بالمائة من الكمية اليومية من الفيتامين التي يحتاجها الجسم، ونفس الشيء موجود في السبانخ. كما يوجد في الزيوت النباتية والفاصوليا والبازلاء واللحوم والفواكه والخضراوات بنسب مختلفة.