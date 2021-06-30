تراند اليوم : تعرف على الفوائد العظيمة لفاكهة الشمام

القاهرة / مشرق نيوز

الشمام غني بالفيتامينات A وC والمعادن والألياف المفيدة للجسم ففيتامين A ضروري لنمو الأنسجة ويساعد العينين على الرؤية الطبيعية في الظلام وفيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين في البشرة ولامتصاص الجسم للحديد.

وتلجأ معظم السيدات لاتباع حمية غذائية مكوّنة من الشمام فقط عن طريق تناوله شرحات أو تحضيره مشروباً بارداً وبكلا الحالتين يؤدّي الغرض ويحقّق نسبة حرق سعرات حرارية عالية من المخزون الداخلي للجسم، وذلك بسبب احتوائه على السكر الطبيعي الذي يساعد المعدة على اخراج الطاقة واستهلاكها بدلاً من تخزينها.

والجدير بالذكر أنّ اتباع الحميات الغذائية السريعة تفقد الجسم القوة والصحة الاكتفاء بالخضار والفاكهة فقط يؤثر سلباً على الجسم، لأن الجسم يحتاج لمقدار يومي من الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض والمعادن والفيتامينات حتى لو كانت بكميات قليلة.

نرصد لكم بعض الفوائد الصحية للشمام:

تقوية القلب:

الليكوب يعرف أيضا بتحسين وظيفة القلب. إضافة الى ذلك يحتوي الشمام على الليف وفيتامين ج والبوتاسيوم - المكونات التي تخفض الكولوستيرول في الجسم وتخفض خطر أمراض القلب. وكذلك يساعد على زيادة سيولة الدم ويحمى من تجلطه في الاوردة.

مضاد لتأثيرات مرض السكر:

الشمام له قدرة على تنزيل مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على المعادن. هذه الثمار غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يحفزان الوظيفة الصحيحة للأنسولين.

حالات حصر البول:

عصير الشّمام علاج قوي وفعّال في حالات حصر البول تحديداً عند الأطفال وكبار السنّ، فشرب عصير الشّمام بكميات معتدلة يساعد في عملية إدرار البول، ومدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تحفّز عملية إدرار البول.

الوقاية من الأمراض:

يساعد تناول عصير الشّمام على حماية الجسم من إصابته بالكثير من الأمراض؛ لأنّه يحتوي على مواد مضادّة للأكسدة تحمي الجسم بشكل خاص من بعض أنواع مرض السّرطان تحديداً سرطان الجلد، وعصير الشّمام مفيد لحالات المرضى الذي يعانون من أمراض القلب والشّرايين، ومرضى السّكري فالعصير يحتوي على نسبة قليلة من السّكر، وينصح به في علاج البواسير، وكذلك المصابين بالرّوماتيزم والنّقرس.

من جانب أخر يحذر الأطباء من أكل الشمام بكميات كبيرة حتى لا يحدث تعفن في الأمعاء وكما ينصح الأطباء بعدم تناوله لأصحاب مرض السكر والتهابات الأمعاء أو عسر الهضم، كما أنه ثبت أن تناول كميا كبيرة منه يؤدي إلى ثقل المعدة والمغص والإسهال ويؤذي القولون ويسبب عسر الهضم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.