تراند اليوم : دراسة: الثناء الزائد على الأطفال يصيبهم بالنرجسية

المشرق / وكالات

أظهرت دراسة علمية نشرت حديثا أن الأطفال الذين يسمعون من والديهم أنهم مميزون عمن سواهم، هم أكثر عرضة للإصابة بالنرجسية.

وراقب الباحثون سلوك 565 طفلا في هولندا على مدى سنة ونصف السنة، في سبيل إعداد هذه الدراسة المنشورة الاثنين في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم. وعكف الباحثون أيضا على تحليل سلوكيات الأهل.

وتبين لهم أن الأطفال الذي يصفهم والدوهم بأنهم "مميزون عن غيرهم"، وأنهم "يستحقون أفضل ما يكون في الحياة"، هم أكثر عرضة للإصابة بالنرجسية.

وكانت أعمار الأطفال المشمولين بالدراسة تتراوح بين السابعة والحادية عشرة حين البدء بالأبحاث.

وتبين للباحثين أن الأطفال يقتنعون بأنهم أفضل من غيرهم، إذا سمعوا ذلك من أهلهم، بحسب أستاذ علم النفس براد بوشمان المشارك في الدراسة. وقال: "لن يكون ذلك مفيدا لهم ولا للمجتمع من حولهم".

وبحسب الدراسة، فإن التشجيع والتعامل بحرارة مع الأطفال هو أفضل من تضخيم الأنا لديهم. وأشار المشرف على الدراسة إدي بروملمان إلى أن الأهل يظنون أنهم يحسنون صنعا حين يقولون لأطفالهم إنهم مميزون، لكنهم في الحقيقة يضخمون النرجسية عندهم.

وقال براد بوشمان، إن خلاصات هذه الدراسة جعلته ينتقي الكلمات التي يقولها لأطفاله. وأضاف أنه "حين بدأت الأبحاث في هذا المجال، كنت أظن أنه ينبغي أن يقال للطفل إنه مميز جدا عن غيره، لكني الآن أدركت أن ذلك خطأ".