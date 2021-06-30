تراند اليوم : الأولى من نوعها في غزة .. مسابقة قرآنية في حفظ وتفسير وترتيل وتجويد القرآن

غزة / علاء المشهراوي

دشن المركز الفلسطيني للقراء مسابقة قرآنية بعنوان " مسابقة أولى القبلتين " التي تعد الأولى من نوعها في قطاع غزة وتهدف ابراز المواهب الميزة في حفظ القرآن وتفسيره والتلاوة والتجويد والانشاد والشعر الاسلامي .

وحضر حفل انطلاق المسابقة الذي أقيم في فندق رويال بلازا على شاطئ بحر غزة الشيخ علي الغفري أمير جماعة الدعوة في فلسطين وجمع كبير من العلماء والشخصيات الوطنية والمجتمعية والوجهاء وطلبة القرآن.

وذكر الشيخ عمار الرفاتي منسق عام المركز الفلسطيني للقراء في كلمته أهداف المسابقة والتي تتمثل بالاهتمام بكتاب الله تلاوة وتجويدا وحفظا واكتشاف المواهب القرآنية والأصوات الجميلة وصقل مهاراتها وتخريج قراء متقنن واكفاء وتشجيع التنافس في الرحاب القرآني .

وتناول الدكتور الشيخ حازم السراج في كلمة دور المركز الفلسطيني للقراء في رعاية أهل القرآن مشدداً على وجوب توفير الدعم لهم وتعزيز رسالتهم رعاية مشاريعهم ، ولا سيما هذه المسابقة التي تربط المسلمين والعرب والفلسطينيين بالمسجد الاقصى وكتاب الله.

واستعرض الشيخ رائد أبو شعبان عضو مجلس ادارة المركز قانون وشروط المسابقة في فروعها المختلفة في الحفظ والتلاوة والانشاد والشعر ، لكلا الجنسين من سن عشر سنوات الى سن 30 سنة.

وكان الحفل قد استهل بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمود خلة ، فيما عرضت 3 نماذج للتحكيم أمام لجنة التحكيم في الحفظ والتفسير والاتقان والتجويد وحسن الصوت وألقت الطفلة ملاك جودة 5 سنوات قصيدة مؤثرة حول المسجد الاقصى.