تراند اليوم : إليكم الأطعمة التي تعزز من الشعور بالسعادة!!

المشرق / وكالات

يسعى الجميع وراء السعادة في حياتهم، لكن قلة من يعلمون أن أمورًا بسيطة مثل الخيارات الغذائية قد تلعب دوراً مهماً جداً في هذا المجال.

وأفاد موقع "هيلث" ان ثمة أطعمة تعزز من الشعور بالسعادة أبرزها 6 وهي:

1 ـ الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: لأنها تؤثر على البكتيريا الجيدة في الكمعدة التي تؤثر بدورها على المزاج فتحسنه.

2 ـ الفاكهة والخضار: التي ترفع من طاقة الجسم وتزيد من هدوئه ما يعزز القدرة على اختبار السعادة.

3 ـ القهوة: التي تعزز الطاقة والطيبة، وتزيد من القدرة على الاستمتاع بالأمور.

4 ـ الشوكولا السوداء: التي تحسن الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم وتريح الأوعية الدموية، وتخفض معدلات هرمون الإجهاد بالدم وهي الكورتيزول.

5 ـ الفطر: الذي يعدل المزاج ويخفض خطر المعاناة من القلق والتعب والاكتئاب بفضل محتواه من السيلينيوم.

6 ـ الشاي الأخضر الذي يخفض حدة الإجهاد النفسي بنسبة كبيرة جداً.