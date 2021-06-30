تراند اليوم : 4 مواد غذائية تجعل الإنسان عبقريا

المشرق / وكالات

اكتشف العلماء 4 مواد غذائية تحسن القدرات الذهنية للإنسان، إذا تناولها بصورة منتظمة.

وتبين من الدراسات التى أجروها أن هذه المواد هي: الأسماك البحرية، البقول، الطماطم، الحليب ومنتجاته. أي اربع مواد إذا تناولها الإنسان بصورة منتظمة تؤدي الى تحسن قدراته الذهنية.

كما ينصح النساء الحوامل دائما بتناول الأسماك البحرية، لكونها غنية بالأحماض الدهنية التي تساعد في نمو وتطور الدماغ. كما أن تناول الحليب منذ الصغر يساعد في تنشيط الدماغ. الحليب والأجبان وغيرها من منتجات الألبان تساعد في تقوية الذاكرة.

وتحتل البقوليات مكانة خاصة بين هذه المواد الغذائية، لأنها تؤثر في نمو المادة السنجابية في الدماغ، وتساعد في تقوية الذاكرة، أما الطماطم فتساعد في تحفيز نشاط الدماغ.

يؤكد العلماء على أن هذه المواد تحفز نشاط الدماغ وتقوي الذاكرة في الوقت نفسه وينصحون الجميع بتناولها في وجباتهم الغذائية.