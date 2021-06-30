تراند اليوم : تواصل فعاليات مهرجان السجادة الحمراء بغزة بعرض فيلم " 3000 ليلة "

غزة / المشرق

عرض الفيلم الفلسطيني " 3000ليلة " ضمن فعاليات افتتاح مهرجان "السجادة الحمراء" بدورته الثانية الذي نظمته شركة " لاما فيلم " ومركز غزة للثقافة والفنون بدعم من وزارة الثقافة الفلسطينية و بمساهمات من المركز الثقافي الفرنسي ،ومهرجان كرامة الأردني. ،شبكة أنهار. ومؤسسة عبد المحسن القطان، و موفيز ذات متر،و شركة إنك للإنتاج الإعلامي .

فيلم “3000 ليلة”، للمخرجة الفلسطينية مي المصري، سبق وعرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا، ضمن برنامج ‘السينما العالمية’، في عدة عروض.

يروي الفيلم قصة مدرّسة فلسطينية شابة تم زجها ظلماً في معتقل إسرائيلي للنساء، حيث تواجه مع رفيقاتها كل أنواع القمع والمذلّة وتكافح لتربية الطفل الذي أنجبته خلف القضبان.

قصة فيلم ‘3000 ليلة’ مستوحاة من أحداث حقيقية واجهتها أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو من بطولة ميساء عبد الهادي، ونادرة عمران، ومجموعة من الممثلين اللامعين من فلسطين والأردن ولبنان.

وكان افتتحت فعاليات المهرجان بفرش السجادة الحمراء أمام مركز رشاد الشوا الثقافي وسط مدينة غزة مساء الخميس ليسير البسطاء في غياب للمشاهير على السجادة الحمراء كما هو متعارف عليه في كل مهرجانات العالم تحت شعار " بدنا نتنفس " لتنقل معاناة غزة وحصارها المستمر للعام العاشر على التوالي واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني وترحيب بالحضور وتقديم من الشاعر والاعلامي سائد السويركي من ادارة المهرجان.

وقال مدير المهرجان خليل المزين : إن هذا المهرجان ينطلق بالتزامن مع مهرجان كان السينمائي الدولي "في رسالة تؤكد أن غزة رغم ما تمر به من حروب وحصار، وأوضاع إنسانية ، قادرة على احتضان المشاهد الثقافية، والفنية".

وأضاف: غزة تريد أن تقول للعالم أنها تتنفس وتعيش و تحتضن الأفلام العالمية، وأنها صاحبة رسالة إنسانية.

وأكد أشرف سحويل رئيس مجلس إدارة مركز غزة للثقافة والفنون السعي لأن يكون تنفيذ المهرجان بشكل دوري سواء كان من خلال الدعم المباشر من وزارة الثقافة والقطاع الخاص الفلسطيني أو المؤسسات المانحة لما لهذه المهرجانات من دور واضح في دعم المشهد الثقافي الفلسطيني وتعزيز ثقافة الحوار ودورها الريادي في اثراء المشهد الثقافي.

وأشار أنه سيتم خلاله عرض 12 فلماً روائياً و17 فلماً وثائقياً و30 فيلما قصيراً ما بين روائي ووثائقي و7 أفلام للرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم بالإضافة لمجموعة من الأفلام تم الحصول عليها من مهرجان كرامة لحقوق الإنسان بالأردن .

وسيتم تنظيم عروض سينمائية في بعض الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء قطاع غزة، و عقد عدد من ورش العمل الفنية المتخصصة في مجال السينما.

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