تراند اليوم : فوائد الحساء في رمضان.. تعرف عليها

غزة/ الخليج 365

يتمتع الحساء بطعم لذيذ ومميز وله فوائد كثيرة فهو يعد مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى الضرورية لصحة الجسم ، خاصة خلال شهر رمضان.

حيث أن الجسم يستمر دون غذاء لفترة طويلة من اليوم.

وفيما يلي فوائد الحساء في رمضان :.

1- يقي من الانتفاخ: يعمل الحساء الذي تبدأ به فطورك في رمضان، على تهيئة معدتك لاستقبال الأطعمة الصلبة بعد يوم طويل من الصيام، الأمر الذي يساعد في الوقاية من الغازات وآلام المعدة.

2- مرطب للجسم: يعد الحساء من الأطعمة الغنية بالماء، الذي يعمل على ترطيب خلايا الجسم والبشرة، خاصة بعد قضائك ما يقارب 15 ساعة دون ماء.

3- غني بالألياف: تحتوي أطباق الحساء المختلفة على الخضار والبقوليات الغنية بالألياف، التي تساعد في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، الأمر الذي يقلل الانتفاخ والإمساك.

4- يساعد في إنقاص الوزن: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في رمضان، لا تبدأ وجبتك قبل تناول الحساء، فهو من الأطعمة المغذية التي تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعرك بالامتلاء والشبع.

5- يقلل من الأوجاع والآلام: لا يمكن للحساء أن يشفيك من المرض لكنه من العلاجات المنزلية المخففة لأعراضه والمساهمة في الوقاية منه، فهو يعمل كمضاد للالتهابات.

6- يحتفظ بالفيتامينات والمعادن: يحتفظ الحساء بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار خلافاً للطرق الأخرى المتبعة في الطهي، لأن الماء الموجود في داخلها يصبح جزءاً من الحساء لا تتخلص منه.

7- طبق صحي ومغذٍّ: الشوربة من الأطباق الصحية التي تحتوي على مكونات مغذية وسهلة الهضم تناسب الأطفال وكبار السن، مثل شوربة العدس الغنية بالبروتينات والحديد، وحساء الدجاج والأرز الغني بالبروتينات والحديد والكربوهيدرات، وشوربة الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

8- يقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة: طبق الشوربة يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السرطان والعمى وأمراض القلب والسكري، فهو يحتوي على مكونات تساعد في الوقاية من هذه الأمراض.