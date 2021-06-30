تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 في جميع محافظات العراق

ننشر لكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 في العراق ، الدور الأول، للعام الدراسي 2019، من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بعد انتهاء جميع الامتحانات بالصف السادس الابتدائي بالعراق، حيث انتهت الامتحانات وجاري رقع نتائج الامتحانات لكل المحافظات العراقية.

نقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظات العراق وهم، محافظة بغداد الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، محافظة البصرة، محافظة أربيل، محافظة الأنبار، محافظة المثنى، محافظة النجف، محافظة كربلاء، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة ديالى، محافظة القادسية، محافظة ذى قار، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة ميسان، محافظة دهوك.

ويعتبر الصف السادس الابتدائي هو الخطوة النهاية من المرحلة الابتدائية، تأتي بعد اجتياز أول ستة صفوف من الحياة المدرسية، وتليها المرحلة الإعدادية ثم المرحلة الثانوية وكلا المرحلتين متمثلة في ستة سنوات دراسية يجب اجتيازها قبل البدء بمرحلة الجامعة للحصول على درجة البكالوريس.

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الامتحانات النهائية للعام الدراسي المتمثل في العام 2019، حيث بيّنت الوزارة أنها قد أتمت عملية تصحيح كافة اوراق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في محافظة الكرخ التابعة للعاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت الوزارة أن نسب النجاح لهذا العام قد تجاوزت ال70% في خطوة متميزة تعبر عن نجاح الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لهذا العام، وأن الوزارة ستسكمل خططها وبرامجها للنهوض بالتعليم في العراق، وستحرص على إدخال أساليب تربوية حديثة في التعليم من أجل تنشيط دور الطالب والتركيز عليه في عملية التعليم، وإليكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 .