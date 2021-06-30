تراند اليوم : ارطغرل 149 : قيامة ارطغرل الحلقة 149 الجزء الخامس : قيامة ارطغرل 149 الجزء الخامس مدبلج

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 149 الجزء الخامس ،عقب بدء عرضها على قناة TRT التركية في بث مباشر الساعة 8 مساءاً، وعرض الحلقة 149 من قيامة ارطغرل عبر موقع النور مترجة للعربية، والتي شهدت أحداث مثيرة وشيقة مع تصاعد الصراع بين ارطغرل وبركة خان من جهة والمغول وقائدهم هولاكو ونائبه في الاناضول اريكبوغا.

وشهدت ارطغرل 149 محاصرة اريكبوغا لأرطغرل ومحاربيه وهم في طريقهم للقاء بركة خان الذي يتدخل في اللحظات الأخيرة وينقذهم من المغول.

ويبلغ أرطغرل السيد بركة خان بوجود جاسوس للمغول في خيمته ويقومون بكشفه وقتله أثناء محاولة اغتيال بركة خان.ويتفق ارطغرل على توحيد جهودهم لصد التمدد المغولي في الاناضول بمساعدة جميع القبائل التركية في ظل حاجة الاسلام لقائد قوي قادر على توحيد الجميع.

و بركة خان هو زعيم القبيلة الذهبية والتي تعد أولى قبائل التتار إسلاما وأكثرها تعاطفا وتأدبا مع المسلمين، وهو ابن عم هولاكو قائد المغول تحالف مع الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام أحد سلاطين دولة المماليك البحرية بهدف كسر شوكة المغوليين.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الخامس