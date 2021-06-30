تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 القادسية السليمانية صلاح الدين نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول

اصدرت وزارة التربية العراقية اليوم نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق حسب المحافظات، فلقد أعلنت نتائج السادس الابتدائي في القادسية و نتائج السادس ابتدائي السليمانية.أكدت مديرية تربية وتعليم القادسية السليمانية صلاح الدين، انها انتهت فعليا من كافة عمليات رصد وتصحيح اوراق امتحانات الصف السادس ابتدائي لعام 2019 الدور الاول، وجاري الان حصول الطلاب على نتائجهم بعدما انتهت من عملية تدقيق نهائية لدرجات الطلاب قبل نشرها عبر موقع وزارة التعليم لجميع طلاب الدور الاول في السادس ابتدائي للعام 2019 .

حيث تم اعلان نتائج امتحانات السادس ابتدائي للعام 2019 ، بعدما كان عدد كبير من الطلاب يتسائل عن موعد اعلان نتائج الرسمية لامتحانات السادس ابتدائي في القادسة والسليمانية، لجميع الطلاب والطالبات.

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