تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 في اربيل : نتائج السادس الابتدائي 2019 المثنى نتائج السادس في الكرخ الاولى والرصافة الاولى نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس الابتدائي 2019 في اربيل والمثنى الكرخ الاولى والرصافة الاولى ،وأشار الموقع أن لجان تصحيح أوراق إختبارات السادس الإبتدائي، سلمنت النتائج بعدما انتهت من تصحيح وتدقيق ورصد الدرجات.وبين مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية، أن نسبة النجاح لدى طلبة وطالبات السادس الإبتدائي فاقت نسبة نجاح الدور الماضي، مؤكداً أن ذلك يرجع لجهود طواقم الوزارة وإداراتها التعليمية في مختلف مديريات العراق التعليمية، ودورها الحثيث في نجاج العملية الإختبارية وتوفير أجواء هادئة للطلبة، وإلتزامهم بتعليمات المعلمين والمعلمات وقرارات وزارة التربية العراقية .

موقع وزارة التربية العراقية- نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

موقع وزارة التربية العراقية، ينفرد حصرياً بنشر كشوفات أسماء الطلبة الناجحين، تشمل درجات الطالب في كل مادة، علماً أن علامة المادة الواحدة 100، والمجموع 800 مُقسم على ثمان مواد قاموا بتقديمها الطلبة في لجان الإختبارات، حيث يتوجب على الطلبة أن يحصلوا على معدل جيد لإجتياز المرحلة الإبتدائية والإنتقال إلى المرحلة المتوسطة .

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