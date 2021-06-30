تراند اليوم : نتائج القادسية 2019 نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول -موقع ناجح اسماء الناجحين في الصف السادس ابتدائي القادسية

لجميع طلاب القادسية الان بامكانكم تحميل وتنزيل كافة نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام 2019 ، والتي أعلنت عنها محافظة القادسية قبل قليل لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي للعام 2019 عبر موقع بوابة القادسية.

بوابة تربية وتعليم القادسية أكدت أن النتائج هذا العام جيدة جدا، وارتفاع نسبة النجاح بين أوساط طلاب المرحلة الابتدائية.

والآن قرائنا وطلاب الصف السادس الابتدائي اليكم رابط تحميل نتائج القادسية للصف السادس الابتدائي الدور الال عبر موقع ناجح، نتائج بصيغة ملف pdf يرجى تحميلها اولا ومن ثم معرفة النتيجة لجميع الطلاب .

حمل الأن جميع نتائج الصف السادس الابتدائي بمحافظات العراق كاملة، محافظة بغداد الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، محافظة البصرة، محافظة أربيل، محافظة الأنبار، محافظة المثنى، محافظة النجف، محافظة كربلاء، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة ديالى، محافظة القادسية، محافظة ذى قار، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة ميسان، محافظة دهوك.

رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي

بكل سهولة حمل الان نتائج السادس الابتدائي 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.