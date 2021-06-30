تراند اليوم : مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 52 مترجمة للعربية كاملة

مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 52 ، وتدور أحداث مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 52 حول شخصية أنثوية تدعى (نفس) تم بيعها من قبل ابيها بمقابل المال في السادسة عشر من عمرها إلى رجل اتصف بالعنف وعدم الرأفة في التعامل ويدعى فيدات سايار.قام فيدات بإغلاق أبواب المنزل على نفس ومنعها من الخروج ،وبعد ان اغتصبها أنجبت منه ابن يدعى يغيت .حاولت نفس الهروب هي وابنها ذو السبع السنوات من المنزل في كل مرة تسنح لها الفرصة،حيث انها قد هربت 22 مره، إلا أنه في كل مرة يتم إلقاء القبض عليها وإحكام الأبواب والنوافذ عليها مجدداً ويتم عقابها فف

في احدى الايام يدعو فيدات إلى بيته عائلة كاليلي التي كان لديه عمل معها، عائلة كاليلي هي عائلة محافظة من مدينة طرابزون في منطقة البحر الاسود وهي عائلة مكونة من الام وثلاث أبناء وكنة العائلة وحفيدة. على العشاء ينتبه طاهر وهو الابن الثاني لعائلة كاليلي للكدمات الموجودة على يد نفس فيمسك يدها ويسالها عن هذه الكدمات فينتبه لهم فيدات ويتهمهم بانهم يتغازلون فيكسر اصابع نفس. الا انه عند الانتهاء من العشاء واستعاد عائلة كاليلي للعودة إلى طرابزون تصعد نفس وابنها إلى بكاج سيارة طاهر وتهرب من فيدات لكن فيدات يعرف بهذا الامر ويقرر اعادة نفس ويغيت اليه الا ان طاهر الذي عرف بكل ما حدث مع نفس يرفض تسليمه اليها ويحاول حمايتها بكل الطرق الممكنة.

حصل المسلسل على نجاح كبير حيث انه المسلسل التركي الوحيد الذي حصل على نسب مشاهدة عالية جدا واخذ 8 جوائز بالفراشة الذهبية ،ووترشح لمهرجان لندن ومهرجان كان حيث انه المسلسل التركي الوحيد الذي شارك بمهرجان لندن وهو أول مسلسل يصل عدد متابعينه في الانستقرام إلى مليون فقط في عرض أول خمس حلقات وايضا وصل عدد مشتركي قناته في اليوتيوب ال 3 مليون مشترك وهو ايضا أول مسلسل تركي يصل إلى هذا العدد كما ان الحلقة الاولى حصلت على ريتينج عالي جدا مقارنة في باقي المسلسلات حيث حصل على نسبة 9.97 واستمرت النسبة في الارتفاع حتى وصلت ل21.08 . بيع إلى 25 دولة فقط في حفل كان في فرنسا تحت مسمى life line. اشرح ايها البحر الاسود مسلسل استحق هذا النجاح بسبب تعب الممثلين وعملهم الشاق والتصوير الذي يستمر لبعد منتصف الليل ومشاهد العنف الشاقة وايضا مشاهد غرقهم في البحر الذي استغرق تصويرها شهرا كاملا.

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