تراند اليوم : نتائج صلاح الدين السادس الابتدائي 2019 موقع النجاح نتائج نينوى نتائج السادس الابتدائي في العراق 2018 السومرية نيوز

نتائج صلاح الدين السادس الابتدائي 2019 الدور الاول نتائج السادس الابتدائي في العراق 2019 الدور الاول ، نتائج محافظة صلاح الدين السادس الابتدائي 2019 الدور الاول ،ونشر موقع وزارة التربية العراقية كشوفات أسماء الطلبة الناجحين في إمتحان الدول الأول للعام الدراسي 2019 .وأشار الموقع أن لجان تصحيح أوراق إختبارات السادس الإبتدائي، رصدت الدرجات،وبين مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية، أن نسبة النجاح لدى طلبة وطالبات السادس الإبتدائي فاقت نسبة نجاح الدور الماضي، مؤكداً أن ذلك يرجع لجهود طواقم الوزارة وإداراتها التعليمية في مختلف مديريات العراق التعليمية، ودورها الحثيث في نجاج العملية الإختبارية وتوفير أجواء هادئة للطلبة، وإلتزامهم بتعليمات المعلمين والمعلمات وقرارات وزارة التربية العراقية .

ننشر لكم نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2019 ، الدور الأول والثاني والثالث، للعام الدراسي 2018، من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بعد انتهاء جميع الامتحانات بالصف السادس الابتدائي بالعراق، حيث انتهت الامتحانات وجاري رقع نتائج الامتحانات لكا المحافظات العراقية

نقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظات العراق وهم، البصرة وبغداد، وصلاح الدين، الأنبار، بابل، ذي قار، ديالى، دهوك، أربيل، كربلاء كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، السليمانية، واسط.

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