تراند اليوم : تسريب امتحان الانجليزي 2019 .. تسريب امتحان الانجليزي الصف الاول الثانوى 2019 تحميل تسريب امتحان الانجليزى اولى ثانوى 2019

يتجهز طلاب المرحلة الثانوية لأداء امتحان الانجلزي للصف الاول الثانوي لعام 2019 بعد انتهائهم من أداء امتحان الجغرافيا،حيث شاعت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار متعددة ونمازج لصور من تسريبات امتحان الانجليزي الصف الاول الثانوى 2019 .

سريب امتحان الانجليزي الصف الأول الثانوي 2019

وتعمل وزارة التربية والتعليم في هذا العام علي تأمين الأمتحانات بطريقة مشددة خصوصا بعد وجود أنباء عن تسريب امتحان الجغرافيا ، وقد تم تحويل واضع امتحان الأحياء إلي التحقيق نظرا لخروجه علي نظام الأوبن بوك ،وزيادة تأمين من قبل مديري المدارس لأمتحان الانجليزي للصف الأول الثانوي 2019.

شاومينج اولي ثانوي تسريب امتحان الانجليزي 2019

توعدت إحدي صفحات الغش شاومينج علي مواقع التواصل الأجتماعي بنشر تسريبات عبارة عن صور امتحان اللغة الانجليزية الصف الأول الثانوي 2019 ، وذلك قبل بدء الأمتحانات بدقائق قليلة ،حيث نشرت صفحة تسمي "بالغش اتجمعنا" أنها تقوم بنشر الأمتحان قبل بدايةاللجان

شاومينج الصف الأول الثانوي تسريب امتحان الانجليزي 2019 تراكمي اوبن بوك

وعلي صعيد آخر قامت "شاومينج" بيغشش ثانوية عامة، بنشر بعض النماذج لأمتحانات المواد السابقة مثل " الجغرافيا" من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ،وتوعدت التعليم بنشر صور لامتحان الانجليزي لطلاب الصف الثالث الثانوي في خلال الدقائق الأولي للأمتحان.

تسريب امتحان الانجليزي الصف الاول الثانوي 2019

ننشر لكم اجابة النسخة المسربة من امتحان الانجليزي للصف الأول الثانوي ولكن نشدد علي أبنائنا الطلاب أن هذه النسخ لم يتم التحقق من صحتها ولكن نشرها علي سبيل المراجعة والتدريب لا علي سبيل التسريب

تم تسريب امتحانان اللغة الانجليزية الخاص بطلاب الصف الاول الثاني للعام 2019 ترم اول، والذي قدمه طلاب الصف الاول الثانوي صباح الثلاثاء الموافق 15 1 2019 في مادة الانجليزي “اللغة الأجنبية الثانية” .

ويتشوق الطلاب وأولياء الأمور نتعرف للتعرف علي اسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية سنه اولى ثانوي 2019 و الاجابات النموذجية.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.

امتحان اللغة الانجليزية 2019 :-