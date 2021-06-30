تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي 2018 2019 .. نتائج السادس الاعدادي 2018 الدور الأول

تعلن وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج السادس الاعدادي 2018 الدور الاول خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقعها الالكتروني لكافة الاطوار والادارات التعليمية. حيث يمكنكم النتائج الكاملة للصف السادس الاعدادي الفرع العلمي لجميع المحافظات مع تمنياتنا للجميع بالنجاح.

واعلنت ادارة تربية العراق نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي المنصرم 2018-2019 الدور الاول .

ويمكنكم معرفة النتيجة لكل المحافظات والمدارس في العراق من الرابط التالي الدائم عبر موقعنا (يتم اضافة كل كشوفات النتائج اول ماتنشر من التربية )