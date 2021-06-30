تراند اليوم : ارطغرل 149 HD ارطغرل 149 مترجم HD ارطغرل 149 مترجم الجزء الخامس HD

قتل أرطغرل في الحلقة 149 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس اريكبوغا بعدما نجح بإقناع بركة خان بوجود جاسوس داخل معسكره يوصل المعلومات للمغول، فيما نجحت ابليغلي بكشف مؤامرة شقيقتها سيرما مع اتشغوكا قائد قبيلة أبناء أومور الجديد مع المغول وقام تورغوت ألب والمحاربين بقتله، وتنصيب سيداً جديداً للقبيلة.

وأظهر اعلان ارطغرل للحلقة الأخيرة القادمة عقد اتفاق بين ارطغرل وبركة خان للتعاون لنصر الاسلام وتحرير كامل الاناضول من المغول.

كما ظهر أرطغرل وهو ينطلق برفقة محاربيه لخوض المعركة الكبرى ضد المغول وجيش هولاكو.