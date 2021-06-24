تراند اليوم : فيديو سما المصري ترقص كيكي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو رقصة الكيكي للراقصة المصرية سما المصري ، والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر وحاز على نسبة مشاهدة عالية.

شاركت سما المصرى في تحدي "كيكي، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترتدي "جلابية"، وترقص على أغنية "عم يا صياد" للمطرب الشعبي محمود الليثي.

ونشرت سما مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبت عليه قائلة: "الست الفرفوشة رزق.. قال كيكي قال رقص الشارع دا حاجة مش تمام، ارقصوا في الكومباوند بتاعكوا مثلا.. جنب سور جنينة بيتكوا مثلا لكن في الشارع كده وبطريقة مش لطيفة؟ مش حلو صدقوني.. ييجوا يشوفوا كيكي البلدي على أصوله".

يُذكر أن عددا من الفنانين خاضوا التحدي الشهير الذي انتشر الأيام الماضية، وكان من ضمنهم الفنانة دينا الشربيني والفنانة درة والفنانة ياسمين رئيس.

شاهد رقصة سما المصري الكيكي :-