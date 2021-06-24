تراند اليوم : تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2018

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2018 ،و أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان لها، إجمالي قيمة المصروفات الدراسية بمختلف الكليات للعام الدراسي الجديد 2018- 2019.

وأشارت إلى أنه فتح باب التقدم والقبول وسحب استمارة "الأبليكيشن" لطلاب الثانويات العربية والثانوية المعادلة.

وحددت المستندات المطلوبة لسحب الإستمارة، وهي أصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة الميلاد، و6 صور شخصية، ومبلغ 600 جنيه لملف التقديم.

وأشارت الجامعة، إلى أنه في حالة عدم تخطي الطالب لنسبة القبول المباشر في الكليات فيلتزم بإحضار صور وليس أصول المستندات المطلوبة.

وجاءت إجمالي مصروفات الدراسة كالآتي كلية الطب البشري 70 ألف جنيه مصري، كلية طب وجراحة الفم والأسنان 54 ألف جنيه مصري، كلية الصيدلة والتصنع الدوائي 42 ألف جنيه مصري، كلية العلاج الطبيعي 38 ألف جنيه مصري، كلية التكنولوجيا الحيوية 26 ألف جنيه مصري، كلية العلوم الطبية التطبيقية 24 ألف جنيه لـ"العلوم الطبية"، و 14 ألف جنيه لـ"التمريض"، كلية الهندسة 35 ألف جنيه، كلية الإعلام "الشعبة العربية" 21 ألف جنيه، ولـ" الشعبة الإنجليزية" 23 ألف جنيه، كلية الإدارة والإقتصاد "الشعبة العربية" 21 ألف جنيه، ولـ"الشعبة الإنجليزية" 23 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا المعلومات 17 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة 16 ألف جنيه، كلية الآثار والإرشاد السياحي 12 ألف جنيه، كلية التربية الخاصة 12 ألف جنيه.

ومن المقرر تطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على أن تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018، والشريحة الثانية 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و 62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و 55% باقى الكليات.

كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.