تراند اليوم : متى عيد الاضحى في سلطنة عمان 2018 تعرف على اول ايام عيد الاضحى المبارك ووقفة عرفة

نقدم لكم اليوم الموعد الرسمي لعيد الاضحى في سلطنة عمان 2018 وتاريخ اول ايام عيد الاضحى المبارك ووقفة عرفة في سلطنة عمان.

حيث يسبق يوم عيد الاضحى المبارك ، وقفة عرفة والتي تعتبر احدى اهم شرائع في مناسك الحج حيب يقف الحجاج فيه على جبل عرفة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالي .

فمن المقرر ان تصل الحجاج المملكة السعودية قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 21 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 20 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين وسلطنة عمان ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.