تراند اليوم : متى تفتح القريه العالميه في دبي 2018 مواعيد القرية العالمية - Global Village Dubai جدول الافتتاح

يتسائل الكثيرين ن محبي زيارة القرية العالمية في دبي عن موعد افتتاح القرية العالمية المواعيد الجديدة للعام 2018 ، واسعار التذاكر الافتتاح وجدول الافتتاح لكي يتسنى لهم متابعة الجدول الرسمي لفاعليات القرية العالمية في دبي للعام 2018 ، حيث نسلط لكم الضوء من خلال المقال التالي على التفاصيل الكاملة لافتتاح القرية العالمية للعام 2018.

تتميز القرية العالمية فى دبى بأن بها 75 جناح كل جناح يمثل دولة من كل دول العالم، يتم من خلاله عرض عروض فنية من كل دولة إلى جانب عرض منتجات وصناعات تلك الدول، توجد بالمدينة منطقة ترفيهية متميزة هى الاكبر والاجمل، كما توجد بها العروض والمسيرات الكرنفالية، وعروض الالعاب النارية، اسعار تذاكر القرية العالمية 15 درهم اماراتى، والدخول مجانا للاطفال اقل من 3 سنوات واصحاب الهمم وكبار السن فوق 60 سنة، موقع القرية هو : http://globalvillage.ae/park-timings-ar/ .

موعد افتتاح القرية العالمية:

أعلنت القرية العالمية، أن أبواب التسجيل مفتوحة حالياً للراغبين في الاستثمار في الموسم الثالث والعشرين 2018-2019، في مختلف الفرص التجارية عن طريق الموقع الإلكتروني للقرية العالمية www.globalvillage.ae حيث من المقرر أن ينطلق الموسم 23 للقرية العالمية في 30 أكتوبر 2018 ويستمر حتى 6 أبريل 2019.

كما احتفلت القرية العالمية، بختام موسمها 22 الذي يعد أنجح وأضخم موسم في تاريخها. جاء ذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز أقيم في فندق الريتز كارلتون بدبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،

وأشاد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، في كلمة له بجميع الجهود المبذولة والدعم من قبل العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والإعلامية والشركاء ممن كان لهم الفضل في إيصال هذه الوجهة النوعية على مستوى المنطقة والعالم إلى ماهي عليه الآن من نجاح معلناً عن موعد انطلاق الموسم 23 في 30 أكتوبر المقبل وحتى 6 أبريل 2019.

وأضاف أنوهي، أن من بين أبرز الإنجازات التي حققتها القرية العالمية هذا الموسم هي المحافظة على المركز الأول كأفضل علامة تجارية ترفيهية في دولة الإمارات، حسبما جاء في التقرير السنوي لمؤشر تصنيفات أفضل العلامات التجارية الذي نشرته شركة "يوجوف" المتخصصة بالأبحاث التسويقية العالمية.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي قامت بدور رئيسي في إنجاح فعاليات الموسم 22، والفائزين بجوائز القرية العالمية للإعلام والمستثمرين الذين تميزوا في مختلف الفئات لهذا الموسم.

وشمل تكريم الدوائر والجهات الحكومية كلاً من، شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجموعة الأمنية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومؤسسة دبي للإعلام، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمة الأمين، ووزارة تنمية المجتمع، وشبكة الإذاعة العربية، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومجمع حمدان الرياضي، ومجموعة برايم الصحية.

وفاز بجوائز القرية العالمية للإعلام في موسمها 22، الصحفية شيرين فاروق، من صحيفة البيان بجائزة أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية، والصحفي أحمد النجار، من جريدة الاتحاد في جائزة أفضل مقال باللغة العربية، والصحفي عماد علاء الدين، من صحيفة البيان عن جائزة أفضل تغطية إعلامية مصورة، والصحفية نيراج مورالي، من صحيفة خليج تايمز بجائزة أفضل تغطية إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. والصحفي محمد عبد المقصود، من صحيفة الإمارات اليوم في جائزة القرية العالمية للإبداع الصحفي، والصحفية مها عادل، من جريدة الخليج بجائزة القرية العالمية للتميز الصحفي، والصحفي مصطفى عبدالعظيم، من جريدة الاتحاد عن جائزة القرية العالمية للابتكار الصحفي.

وعن فئات الجوائز الإعلامية للغات الآسيوية والإنجليزية، فقد تم منح الصحفية جومانة خميس، من صحيفة جلف نيوز جائزة أفضل مقال صحفي باللغة الإنجليزية، والصحفي قادر محمد عباس، من صحيفة السراج اليومية جائزة أفضل مقال صحفي بلغة آسيوية، وفريق من الصحفيين من صحيفة خليج تايمز جائزة أفضل تغطية صحفية باللغة الإنجليزية، والصحفي جايمون جورج، من جريدة مالايالا مانوراما جائزة أفضل تغطية صحفية بلغة آسيوية، وأخيراً فاز الإعلامي عبد الناظر تشيرو، من تلفزيون ميديا وان بجائزة أفضل تغطية تلفزيونية في جوائز القرية العالمية للإعلام للموسم 22.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على شركاء القرية العالمية في النجاح من مختلف المستثمرين الذين تميزوا في تقديم الأفكار المبتكرة والإبداعية والتي أبرزت ثقافات لأكثر من 75 دولة طوال فترة الموسم 22 في مزيج فريد من الثقافة والفنون والمأكولات والتراث الغني.

وحصل جناح أفريقيا على جائزة أفضل جناح للموسم 22 بعدما تألق طوال فترة الموسم بتقديمه للعديد من التجارب الثقافية والترفيهية المميزة والتي لاقت استحسان الملايين من ضيوف القرية العالمية فيما فاز جناح إيران بجائزة أفضل واجهة .

كما حصد جناح المغرب جائزة أفضل حرف يدوية تم تقديمها لضيوف الموسم 22 وجناح الهند جائزة أفضل عرض ثقافي بعدما قدم مجموعة من أجمل العروض الثقافية الهندية المتنوعة التي ساهمت في نشر السعادة بين ضيوف القرية العالمية على مدار الموسم.

ونال كشك تشيز وويل باستا، جائزة أفضل كشك من أكشاك القرية العالمية، بينما فاز مطعم البيت البوسني بجائزة أفضل مطعم بعدما تميز كلاهما بتقديم أحسن المأكولات والمشروبات لضيوف القرية العالمية بطريقة فريدة ومميزة والتي لاقت استحسان الجميع على اختلاف أعمارهم.

وفاز محل الأخوين زلاطيمو للحلويات، بجائزة أفضل محل تجزئة، وذلك لما قدمه من خدمة مميزة لضيوف القرية العالمية خلال موسمها 22. وحصد كشك فاير نودلز تشالنج، جائزة أفضل كشك من بين الأكشاك التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً فاز نادي الشارقة للجولف والرماية بجائزة أفضل وجهة ترفيهية في الموسم 22.

يشار إلى أن الموسم 22، والذي أقيم تحت شعار "وجهتكم لاكتشاف العالم"، شهد تعاملات مالية بلغت قيمتها 2.9 مليار درهم بعد أن استقبل أكثر من 6 ملايين ضيف، بالإضافة إلى احتضان أكثر من 10 آلاف من العارضين والموظفين، من 95 جنسية ساهموا جميعهم بنجاح الموسم.

كما شهد الموسم استعراض ثقافات لأكثر من 75 دولة من خلال 27 جناحا جديداً بواجهات خارجية متميزة صورت أجمل معالم وحضارات العالم قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية التي تمثل الثقافات المختلفة.

بوابتان رئيسيتان:

بوابة العالم.

البوابة الثقافية.

أسعار التذاكر 15 درهم إماراتي.

الأطفال أفل من 3 سنوات: الدخول مجاناً.

أصحاب الهمم مع مرافق لكل شخص: الدخول مجاناً.

كبار السن فوق 65 عاماً: الدخول مجاناً.

التذاكر متوفرة للبيع أيضاً عبر صفحة الموقع وعبر تطبيق الهواتف الذكية Global Village Dubai