تراند اليوم : الكويت.. رقصة "كيكي" حراما شرعا .. فما هي رقصة "تحدي كيكي"؟

وكالات / الخليج 365

اجتاحت رقصة "كيكي" العالم بعد انتشار الرقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات "تحدي كيكي" وانتشرت الرقصة في الدول العربية ومن ضمنها الكويت، التي اتخذت إجراءات قانونية صارمة، ضد الرقصة.

والرقصة تحدي من يخرج من سيارته أثناء سيرها ببطء، لأداء "تحدي كيكي الراقص"

وأوضح النقيب عبد الله بوحسن، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني (قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية) في الكويت، أن "رقصة كيكي" يندرج تحتها 3 مخالفات مرورية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

مغني الراب دريك خلال حفل لتوزيع الجوائز الموسيقية بيلبورد ميوزيك أووردز في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة 21 مايو/ أيار

وعن أولى المخالفات التي تهدد "راقصي كيكي" في الكويت، فهي قيادة مركبة برعونة، أو تفريط، أو إهمال، أو عدم الانتباه، ما يعرض قائدها أو الغير للخطر، والتي تصل أقصى عقوباتها إلى القبض على قائد السيارة وحجزه، وحجز سيارته لمدة لا تتجاوز شهرين، وسحب رخصة القيادة أو رخصة المركبة لمدة تصل إلى 4 أشهر.

أما عن المخالفة الثانية، فأوضح بوحسن أنها مخالفة الآداب العامة (الرقص)، وفقا للمادة 31 من قانون المرور، وعقوبتها حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وفق المادة 207 من اللائحة، وغرامتها مثل غرامة المخالفة الأولى، كما أنه يحق لرجل المرور أن يحرر مخالفة تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، وعقوبتها سحب رخصة القيادة أو إجازة تسيير المركبة أو اللوحات، أو الاثنين معا لمدة لا تتجاوز 4 أشهر، وذلك وفق المادة 42 من قانون المرور، بالإضافة إلى حجز المركبة مدة لا تتجاوز الشهرين وفقاً للمادة 207 من لائحة المرور.

ومن جانبه، أفتى عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أحمد الحجي الكردي، بحرمة أداء رقصة "كيكي".

واعتمد الكردي في فتواه على أمرين، الأول هو "تقليد الأجانب بغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة"، والثاني هو "تعريض النفس والغير للخطر؛ لاعتماد هذه الرقصة على النزول من السيارة أثناء سيرها".

واتخذت مصر والإمارات إجراءات قانونية صارمة ضد "رقصة كيكي"، التي اجتاحت العالم والمنطقة العربية هذه الأيام، بسبب الخطورة على سلامة من يؤديها في الشوارع.

ووصل تحدي "رقصة كيكي" إلى الوسط الفني العربي، بعد اجتياحه لمواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، ليصبح من أكثر الهاشتاغات المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبدأت قصة الرقصة من مقدم برنامج "The Shiggy Show" الكوميدي بالرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، والتي نشرها على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، وليجتاح بعدها التحدي مواقع التواصل.

وأول من قام بهذا التحدي هو النجم العالمي شيغي، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في 30 يونيو، حيث لاقى الفيديو انتشارا كبيرا وتخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في إنستغرام.