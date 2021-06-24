تراند اليوم : تنسيق رياض الاطفال 2019 :: تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2018 ... نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومى 2018 : تقديم رياض الاطفال 2019

عدنا مع تنسيق رياض الاطفال 2019 مقدم الأن لجميع الراغبين في الالتحاق بالمدارس التجريبية تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2018 من خلال وزارة التربية والتعليم تجريبي ، وسارع الأهالي للبحث نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومى 2018 رغبتاً منهم الأوراق اللازمة للأنساب و تقديم رياض الاطفال 2019.

أولاً: تقديم رياض الأطفال بمحافظة القاهرة

فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أبوابها للراغبين في التقديم إلكترونياً لأبنائهم للإلتحاق برياض الأطفال 2019 بمدارس المحافظة الرسمية والرسمية المميزة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو و30 من نفس الشهر، في مدارس المحافظة الرسمية لغات والحكومية والرسمية المميزة والمستقبل، مع الأخذ في الإعتبار عدد من الشروط الواجبة للتقديم الكترونياً من على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي هي كالتالي

شروط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

التسجيل في الموقع بداية من يوم الجمعة 1 يونيو وحتى يوم السبت 30 من نفس الشهر، دون وجود استنثاءات في المواعيد المحددة.

لا يلتزم ولي الأمر بتقديم أي ملفات ورقية للمدرسة قبل ظهور نتيجة التنسيق.

السن المطلوب للتقديم والقبول في تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم.

يجب أن تكون محل الإقامة في القاهرة ومدون ذلك في بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

يجب إدخال معلومات صحيحة في استمارة التقديم الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بطبع ايصال التقديم ليكون ورقة مطلوبة من أوراق التقديم للمدرسة فيما بعد.

يتحمل ولي الأمر المسئولية كاملة في حالة أي خطأ أو تزوير في البيانات المُدخلة.

يتابع ولي الأمر النتائج والمواعيد خلال المدة المحددة.

الإلتزام بدفع المصروفات إلى المدرسة بعد ظهور النتيجة وخلال الفترة المحددة، وإلا يعتبر التقديم لاغياً ويشطب اسم الطفل.

يختار ولي الأمر اجبارياً خمس رغبات سواء في الإدارة الواحدة أو عدد من الإدارات.

التقديم للأسكندرية من هنا

رابط التقديم لتسجيل رياض الأطفال بالقاهرة من هنا