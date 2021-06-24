تراند اليوم : عاجل .. تنسيق الكليات العسكرية 2018-2019 ,, معدلات القبول في الكليات العسكرية 2018 "الكلية البحرية والحربية والجوية والفنية والدفاع الجوى وطب عسكرى" كاملة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام 2018 في جمهورية مصر العربية الراغبين بالاطلاع على معدلات القبول في الكليات العسكرية للعام 2018 - 2019 "الكلية البحرية والحربية والجوية والفنية والدفاع الجوى وطب عسكرى" ، معدلات القبول في الكيات العسكرية لجميع الراغبين بالاطلاع على معدلات القبول والحد الادنى والاعلى من خلال المقال التالي :-

تنسيق الكليات العسكرية 2018

70% للحربيه والبحرية 60% للجوية 85%للدفاع الجوى 92%للفنية .و98%للطب العسكرى .





اما كلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع ( 65% ) لهذا العام ( 2018 ) , أو العام السابق ( 2017 ) .. ومواعيد التقديم من يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 حتى يوم الأثنين الموافق 13 أغسطس 2018 ولمدة 21 يوم من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moi.gov.eg .