تراند اليوم : سيدة مصرية تطلب الخلع من زوجها بسبب انقطاع الكهرباء والماء

القاهرة - وكالات - مشرق نيوز -

رفعت زوجة مصرية قضية خلع لإنهاء معاناتها في بيت زوجها، بسبب تكرار انقطاع الكهرباء والمياه في أحد أحياء العاصمة المصرية.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الزوجة طالبت بالخلع بدعوى أن مسكن الزوجية أصبح في السنوات الأخيرة غير ملائم على الإطلاق، خاصةً بعد إنجابها طفلتين لأن الشوارع المحيطة ممتلئة بالباعة الجائلين وتؤوي الكثير من المسجلين والمطلوبين جنائياً.

وأكدت الزوجة أن تكرار انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً كان القشة التي قصمت ظهرها، ما دفعها لمطالبته بتغيير مكان بيتهما والبحث عن مكان آخر يعيشان فيه، لاسيما أنه أصبح ميسور الحال والمكان أصبح يمثل خطراً على طفلتيه.

وبسبب رفض الزوج طلب الزوجة نشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة، واحتدم النقاش وتطور إلى مشاجرة تعدى عليها فيها بالسب والضرب بعصا أمام طفلتيه، الأمر الذي اضطرها لترك المنزل والتوجه إلى منزل أسرتها. وأنهت الزوجة دعواها بأن زوجها رفض تطليقها، وأنها رفضت جميع محاولات أسرتيهما الرامية إلى الإصلاح بينهما، ما دفعها لرفع دعوى خلع أمام المحكمة.