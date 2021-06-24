الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض ابنة هيفا بعد العملية الجراحية – صورة

خضعت زينب_فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، لعملية تجميل لتعديل شكل أنفها في إحدى أهم المستشفيات في الكويت.

غابت لفترة عن السوشيال ميديا بعد العملية لأنها تريد أخذ قسطًا من الراحة حتى لا تتعرض لأي ضربة مؤلمة تشوّه أنفها الذي يحتاج لعناية كبيرة من 6 أشهر إلى عامٍ.

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حتى الآن لا نعلم مدى نجاح عملية زينب، وهل بالفعل عدلت من أنفها للأفضل أم كانت أجمل قبل التجميل، وكل هذا سيتضح مع مرور الوقت.

كثيرون لا يعرفون بمضاعفات تجميل أو تصغير الأنف وأدناه نعرضها

المضاعفات أثناء جراحة الأنف والناتجة عن العملية تتراوح بين التلوث في المنطقة، ضعف الاستجابة للتخدير، النزيف الشديد، فقدان حاسة الشم وانتهاء بعدم الرضا عن المظهر الجديد للأنف.

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تحدث أيضا مضاعفات أكثر خطورة، مثل النوبات القلبية، وحتى الموت، نتيجة لتجلط الدم الذي يستقر في القلب أو الدماغ، لكنها نادرة جدا. معظم المضاعفات التي تحدث أثناء عملية تصغير الأنف وبعدها لا تختلف عن تلك التي تحدث أثناء جراحات التجميل الأخرى مثل تكبير الثدي.

ما هي المضاعفات الأخرى التي تحدث بعد عملية تصغير الأنف؟

بعض ممن يخضعون لهذه الجراحة يفقدون حاسة الشم بشكل مؤقت.

على الرغم من أن التورم بسبب الجراحة عادة ما يخف في غضون أسبوع، فهناك حالات يبقى فيها لمدة سنة وأحيانا حتى أكثر من ذلك.

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تعقيد اخر يمكن أن يحدث عندما تتعافى أنسجة الجرح بحيث ان عملية التنفس من الأنف تكون مصحوبة بصوت يشبه الصفير. على الرغم من أن هذا لا يؤلم ولكنه يمكن أن يتحول الى مصدر إزعاج.

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العديد ممن يخضعون لجراحة تصغير الأنف يعانون من وجود دوائر سوداء حول العينين بعد الجراحة. بالإضافة إلى ذلك، فأحيانًا تظهر بقع حمراء صغيرة على الأنف وحوله، بسبب انفجار بعض الأوعية الدموية الصغيرة أثناء الجراحة. في حالات نادرة، فان هذه البقع لا تختفي.