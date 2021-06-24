تراند اليوم : تفسير الأحلام _ تفسير حلم الكلاب تطاردني

تفسير حلم الكلاب تطاردني في المنام، هذا الحلم الذي يحلم به الكثير من الاشخاص ويصحون مزعورين من هذا الحلم، فحلم الكلاب في المنام له العديد من الدلالات والتفاسير الخاصة بمثل هذه الاحلام في المنام، لهذا من يجب على الشخص الحالم ان ينتبه لما يقوله وان يذكر جوانب الحلم مثل لون الكلام التي تطارده ووقت الحلم، وزمن الحلم الحقيقي، وغيرها من جوانب الحلم لكي يتم تفسير الحلم بشكل افضل، لهذا نضع بين ايديكم تفسير حلم الكلام تطاردني في المنام، لذلك سوف نذكر لكم تفسير حلم الكلام تطاردني عند النابلسي وابن سيرين، لكي يتسنى لكم التعرف على تفسير حلم الكلاب تطاردني بشكل عام .

تفسير حلم الكلاب تطاردني في المنام

تفسير حلم رؤية الكلب في المنام لها العديد من التفاسير الخاصة برؤية الكلام ومطاردها او الهجوم بسببها على الانسان، حيث يختلف رؤية الكلب في المنام حسب تاويل الحلم فالكلب قد يعني عبد وفي ومن الممكن ان يكون رجل سفيه وظالم، فاختلاف الحلم حسب اختلاف جوانب الحلم .

اذا رأى الشخص فى المنام كلب ينبح والكلب الأسود فى المنام يدل على وجود عدو فى حياه هذا الشخص أما الكلبه فتدل على وجود أمرأه سيئه السمعه وخبيثه فى حياه هذا الشخص

فأذا رأى الرجل خلال نومه أن هذه الكلبه عضته فذلك يشير الى أنه سوف يصيبه مصيبه وأذيه من سيده ما

ومن رأى فى منامه أن كلبا يمزق ثيابه فذلك قد يعنى أن هناك رجلا سيئا سيصيبه فى عرضه وشرفه.

ومن يرى خلال نومه أنه يأكل لحم كلب فذلك يعنى أنه سيعاقب عدو له أما من شرب من لبن كلبه فى حلمه فذلك يعنى أنه سوف يصيبه شىء من الخوف والجزع والرعب

ومن رأى أنه يركب كلبا ويسوقه فذلك يعنى أن له صديق وفى وشهم يستنصر به فى شدته والكلب فى المنام يدل على الحارس

أما من يرى فى منامه أن كلب قد عضه فذلك يعنى أنه على وشك الأفتتان من قبل بعضا من أصحاب السوء ومن الممكن أيضا أن تدل على هزيمه هذا الشخص من قبل عدو له وأيضا تعرضه للخيانه والله أعلم.

أما بالنسبه لرؤيه الجرو (الكلب الصغير) فى المنام فقيل أن الجرو عباره عن الولد المحبوب والجرو الأسود يشير الى سياده من قبل الأبن على الأب

أما الجرو الأبيض فيشير الى ولد مؤمن، وبصفه عامه فقد أجمع المفسرون أن رؤيه الكلب فى المنام تشير الى وقوع الضرر والمصائب والمرض والأعداء فى حياه هذا الشخص ألا فى حاله واحده فقط وهى أن يرى الشخص خلال نومه أنه يقوم باللعب مع الكلاب فذلك يعنى قرب النعيم والسعاده .

وبالنسبه لرؤيه كلب البحر فى المنام فذلك يشير الى أن هناك أمل ورجاء يطلبه هذا الشخص ويكون هذا الرجاء والأمنيه باطله ورؤيه أى نوع من أنواع الكلاب فى المنام يشير الى وجود أشخاص خبيثه فى حياه الشخص والله تعالى أعلم

كما يشير الكلب فى منام المرأه المطلقه الى طليقها أما الكلب قى منام الأرمله فيشير لوجود شخص طامع فى مالها والله أعلم.