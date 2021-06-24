تراند اليوم : تفسير الأحلام _ تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع والموت

تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع والموت، ان الكثير من الأشخاص والأحبة والأصدقاء من حولنا، يبحثون عن تفسير الأحلام التي تأتيهم في المنام، مع العلم ان الأحلام في المنام لا يأخذ بها في العادة، وذلك لانها مجرد علم لا يأخذ بأحداثه، وبرغم من ذلك الي أن الحلم من الأمور التي يهتم بتفسيرها الكثير من الأشخاص، ويبحثون عن تفسير لها، وتفسير الاحلام يكون من خلال جملة من العلماء المختصين في هذا المجال، مثل ابن سيرين وشاهين وغيرهم الكثير من علماء تفسير الأحلام، وفي هذا الجمهور سنتعرف سويا علي تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع والموت.

تفسير حلم السقوط في المنام

يوجد العديد من التفاسير حول هذا الحلم، ولكننا سنطرح عليكم كافة تفاسير الأحلام الخاصة بالسقوط من أعلى، وما هي الترجيحات حول هذا الموضوع:

من رأى أن أحدا سقط عليه فإنه يظفر عليه عدوه

ومن رأى أنه سقط من مكان عال مثل الجبل والحائط وما أشبه ذلك فإنه يدل على عدم تمام المقصود

ومن رأى أنه خر على وجهه فلا خير فيه وإن كان في خصومة أو حرب لم يظفر وقد يدل السقوط لمن عنده خلل في دينه على انهماكه في المعاصي والفتن

ومن رأى أنه سقط في مسجد أو روضة أو ما أشبه ذلك وكان بسبب فعل خير أو كان قاصده فإنه دال على تركه الذنوب

إذا كان السقوط في المنام من أعلى إلى أسفل فإنه يدل على انتقال الأحوال من خير إلى شر أو من زوجة إلى غيرها أو من صنعة إلى صنعة أو من بلد إلى بلد أو من مذهب إلى مذهب، فإن كان الذي نزل في المنام مأكولاً طيباً أو قوماً صالحين دل ذلك على حسن الحال، وإن نزل في المنام إلى خربة أو حيوان كاسر دل على سوء العاقبة.

وربما دل على الشح والبخل بما عنده من المال، قال تعالى: ” وما يغني عنه ماله إذا تردى “.

ومن سقط من ظهر بيت، فانكسرت يده أو رجله، أصابه بلاء في نفسه أو ماله أو صديقه أو ناله من السلطان مكروه.

إذا حلمت أنك تتكبد سقوطاً وكنت مذعوراً جداً فإن هذا يعني أنك سوف تعاني من كفاح كبير ولكنك سوف ترتفع في النهاية إلى الشرف والثروة. ولكنك إذا تأذيت من السقوط فسوف تصادف مشقات وفقدان الأصدقاء.

وأما السقوط، فمن رأى أن أحداً سقط عليه فإن عدوه يظفر به

ومن رأى: أنه سقط من مكان عال مثل الجبل أو الحائط أو ما أشبه ذلك فإنه يدل على عدم إتمام المقصود

ومن رأى: أنه سقط من ضربة فإنه حصول مصيبة، وإن زل قدمه فكذلك

ومن رأى: أنه خر على وجهه فإنه إن لم ينو به السجود فلا خير فيه، وإن كان في خصومة أو حرب أو منازعة لم يظفر

ومن رأى: أنه سقط من سقف أو حائط أو شجر أو جبل أو نحو ذلك فإن الأمر الذي هو فيه لا يتم له ولا يبلغ منه ما يريده بامتناع ذلك عليه ولا يتم له ما يرجوه ولا يبلغ منه ما يري

ورؤيا السقوط لمن عنده خلل في دينه تدل على انهماكه في المعاصي والفتن والأعمال المضلة

ومن رأى: أنه سقط في مسجد أو روضة وما أشبه ذلك وكان بسبب فعل خير أو كان قاصده فإنه يدل على ترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عن البدع والأهواء