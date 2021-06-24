شكرا لبحثكم عن خبر انهيار وبكاء وصلاة .. هكذا قضت حنين حسام الليلة الاولى داخل السجن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القت قوات الشرطة المصرية القبض على فتاة التيك توك ”حنين حسام ” يوم أمس الثلاثاء. أثناء تواجدها داخل شقة في منطقة شبرا . بعد ذلك تم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر لتنفيذ الحكم الغيابي الذي صدر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنين وغرامة قدرها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر . في الليلة الاول من السجن خضعت حنين لفحص فيروس كورونا لضمان صحتها وصحة باقي النزيلات. وتم تسليمها ملابس السجن وتوفير جميع الخدمات الانسانية لها. دخلت حنين حسام في حالة من الانهيار والبكاء والصراخ فور دخولها العنبر الذي ستقيم به. وعبرت عن تعرضها للظلم وأنها لا تستحق كل الذي يحدث معها ولم تؤذي أحد ..وعندما حل الظلام باشرت في الصلاة وقراءة القرآن . سيتم إعادة محاكمة حنين بسبب صدور الحكم غيابيا في حقها ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية. تم تحديد يوم 28 القادم لتوقيع حنين على قرار الإحالة للمحاكمة بعد تقدمها بطلب إعادة إجراءات الحكم الصادر بحقها بتهمة الاتجار بالبشر.

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