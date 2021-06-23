تراند اليوم : احتفالات راس السنة 2021 .. جدول حفلات راس السنة 2021

احتفالات راس السنة 2021 و جدول حفلات راس السنة 2021 في مصر، ايام قليلة ويهل علينا راس السنة الميلادية، استعدادات مصر كغيرها من الدول للاحتفال بقدوم العام الجديد، وكبار نجوم الفن والغناء يستعدون لإحياء تلك المناسبة السعيدة، وذلك من خلال اقامة الحفلات الغنائية في المنتجعات السياحية والساحلية في معظم انحاء الجمهورية، تتمتع مصر برواج سياحي كبير، ويقتادها للقمة في مختلف انحاء دول العالم لكي يتمتعوا بالحفلات الغنائية التي تقام على ارض مصر، وبالغم من ازمة فايروس كورونا قام بعض الفنانين المعروفين بتحدي تلك الازمة لإحياء حفلاتهم ضمن تشديد الاجراءات لكي يستمتعوا بليلة راس السنة الميلادية المميزة، ومصر لم تصدر اي قرار بشأن الغاء الحفلات المقرر انشاءها ولكن شددت على الاجراءات الاحترازية لتجنب عدوى فيروس كورونا. والاستمتاع بليلة راس السنة الميلادية بأمان.

جدول حفلات راس السنة 2021 في مصر

تم اعلان مصر عن نيتها اقامة حفلات راس السنة الميلادية الجديدة 2021، ضمن اجراءات مشددة للاستمتاع بليلة راس السنة الميلادية دون اي مخاطر، ويقوم بإحياء الحفلات مجموعة من الفنانين البارزة في انحاء دول العالم، ومن اهم النجوم واماكن الاحتفال الخاصة بهم:

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفله الغنائي في اكبر فنادق القاهرة، وورد هذا الاحتفال مع اصدار عاصي الحلاني لألبومه الغنائي الجديد، الذي تأثر بانفجارات بيروت الاخيرة وتم تأجيله، وسوف يقوم عاصي الحلاني بإحياء اغانيه الاخيرة في البومه الجديد، ومن ضمنها الاغاني التي قام بغنائها لابنتيه وزوجته.

الفنان اللبناني وائل جسار يبدي استعداداته لإقامة حفل غنائي في احد فنادق القاهرة المشهورة ” نايل رينز كارلتون” وذلك في اواخر شهر ديسمبر الجاري، والمدعوون للحفل الغنائي عددهم محدود بسبب أزمة كورونا لمنع تفشي الفيروس، ضمن اجراءات وقائية مشددة، ويتضمن الحفل الغنائي فقرة خاصة للراقصة المعروفة صافيناز، وفقرات اغاني شعبية للفنان محمود الليثي، والفنانة الشعبية سمر الحسيني، والفنانة امينة.

اهم حفلات راس السنة لعام 2021

استعدادات الفنانين العرب لإقامة حفلاتهم الغنائية في مصر كالتالي:

يستعد الفنان صابر الرباعي لتقديم حفل غنائي في مسرح المنارة، في مصر بالتحديد في التجمع الخامس في يوم 25/ ديسمبر الجاري، تم عرض 5 تذاكر للجمهور من قبل الشركة الراعية للاحتفال من التصنيفات التالية:

قيمة التذكرة الاولى 1800 جنيهاً مصرياً. قيمة التذكرة الثانية 1500جنيهاً. قيمة التذكرة الثالثة بقيمة 1200 جنيهاً. قيمة التذكرة الرابعة 900 جنيهاً. قيمة التذكرة الخامسة 600 جنيهاً.

استعدت الفنانة السورية المعروفة اصالة لإحياء حفلها الغنائي في الاهرامات، للاحتفال براس السنة الميلادية تحت سفح الاهرامات، وهذا في نهاية ديسمبر الحالي الشركة المنظمة للاحتفال وضعت معايير لدخول الحفل الغنائي وهي كالتالي:

ممنوع حضور الاطفال وخاصة الاقل من 6 سنوات. الالتزام بعدم استخدام الكاميرات والتصوير داخل الحفل الغائي. الالتزام بارتداء الزي الرسمي داخل الحفل. قيمة التذكرة الكاملة لمن هم فوق سن 6 سنوات. ممنوع ادخال الاطعمة والمشروبات داخل الحفل الغنائي.

الشركة المنظمة للاحتفال قامت بوضع اسعار تذاكر حفل راس السنة 2021 في الاهرامات للفنانة اصالة وهي:

قيمة تذكرة الـ “في أي بي” تبلغ 4000 جنيه مصري. قيمة تذكرة البلاتينوم تبلغ 3000 جنيه مصري. قيمة التذكرة الذهبية تبلغ 2000 جنيه مصري. قيمة التذكرة الفضية تبلغ 1000 جنيه مصري

اجمل اماكن احتفالات راس السنة 2021 في مصر

جمهورية مصر العربية لها مميزات عديدة من حيث الاماكن الجميلة التي يمكن للأشخاص الاحتفال والاستمتاع مع عائلاتهم وقضاء اجمل الاوقات فيها، ويأتي ملايين السياح من مختلف البلدان لزيارة هذه الاماكن ومن ابرز واهم تلك الاماكن التي يمكن زيارتها لقضاء احتفالات راس السنة الميلادية لعام 2021 هي:

كايرو فيستفال سيتي.

برج القاهرة.

سطح النيل.

كورنيش النيل.

مول القاطمية دوان تاون.

السينما والمسارح.

فندق جراند نايل تارو.

فنادق القاهرة.

Blueni

كورنيش الإسكندرية.

قهوة أم كلثوم.

مدينة شرم الشيخ.

مسرح المنارة.

تتوالى الحفلات في فنادق القاهرة والبواخر النيلية ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ والسواحل الشمالية، في اواخر الشهر الجاري في يوم 25، 31 من شهر ديسمبر، غلبت اسعار تذاكر الاحتفالات ببلاد يعيش 30.2 % من سكانه تحت مستوى خط الفقر، ويقارب نصفه معلات الفقر حسب البنك الدولي؛ بين الفي جنيه وحتي 10 آلاف جنيه. وتم رصد بسيط لحفل الفنان عمرو دياب الذي اقيم بفندق بالقاهرة الجديدة، بأسعار تذاكر خيالية بين 3500 و5000 جنيه، وقامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، وصابر الرباعي، بإحياء حفلا آخر بفندق يطل على النيل بأسعار تذاكر 6000 و8000 و10000 جنيه.