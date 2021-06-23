تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 39 مترجمة للعربية HD

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 39 الثامنة والثلاثون مترجمة الحلقة 39 التاسعة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 39 التاسعة والثلاثون ، وفي الأحداث توفي أرطغرل في احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 39 وسط حزن عارم في أوساط قبيلة الكاي، والقبائل التابعة لسيادة أطغرل.

والمؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.

ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية أسبوعياً كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.