تراند اليوم : نتائج وزارة الدفاع .. نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول 1442، للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية.

وأتاحت وزارة الدفاع السعودية بوابة إلكترونية خاصة بالتجنيد والقبول لجميع المتقدمين لوظائف الوزارة، ليستطيعوا متابعة جميع تفاصيل القبول الخاصة بهم بكل سهولة، والقيام بإكمال البيانات والإجراءات الرادة منهم عند الإستعلام من أجل معرفة مواعيد المقابلة الشخصية التي يجب حجز موعد لها في أقرب مركز تجنيد للمواطن المرشح للقبول، ويمكن الإستعلام عن نتائج القبول في الوزارة عبر القيام بخطوات الإستعلام التالية: