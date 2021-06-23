تراند اليوم : تنزيل تيك توك .. تحميل وتنزيل تيك توك لايت 2021

تنزيل تيك توك تحميل وتنزيل تيك توك لايت 2021 ،وهو عبارة عن شبكة اجتماعية حيث يمكنك إنشاء ومشاركة أشرطة الفيديو والموسيقى الممتعة مع أصدقائك وأتباعه. لاستخدام التطبيق، تحتاج إلى إنشاء حساب، الذي لن يستغرق سوى بضع ثوان، ويمكن أن تكتمل من خلال إينستاجرام، الفيسبوك، أو جوجل.

في TikTok لديك مجموعة متنوعة من الخيارات عند إنشاء أشرطة الفيديو والموسيقى. يمكنك الاختيار من بين مئات الآلاف من الأغاني واستخدام مجموعة من الأدوات لإضفاء الطابع الشخصي على الفيديو: من الملصقات الظاهرية إلى عناصر التحكم في سرعة الكاميرا (بحيث تمر الصور بسرعة أكبر أو ببطء).

إنشاء أشرطة الفيديو مع TikTok ممتعة، لكنها أيضا متعة للتحقق من بعض الإبداعات من المستخدمين الآخرين. كما هو الحال مع الشبكات الاجتماعية الأخرى، يمكنك 'الإعجاب' بأشرطة الفيديو للمستخدم الآخر، وترك التعليقات، ومشاركتها مع أصدقائك، وهلم جرا.

TikTok (Asia) هو شبكة اجتماعية ممتعة مع الكثير من الإمكانيات. يمكنك البحث من خلال عدد لا يحصى من أشرطة الفيديو المسلية بلمسة زر واحدة، و ألافضل ، يمكنك مشاركة أفضل إبداعات الفيديو مع مجتمع متزايد من أي وقت مضى.

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